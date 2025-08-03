На Львівщині смотрящу з колонії підозрюють у поширенні злочинного впливу

На Львівщині ув’язнену підозрюють у поширенні злочинного впливу в колонії та за її межами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прокуратура повідомила про нову підозру 29-річній жінці, яка перебуває під вартою через обвинувачення у злочинах, пов’язаних із обігом наркотичних речовин. Їй інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу в місцях позбавлення волі та за їх межами. Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Раніше прокуратура повідомляла, що підозрювана входила до організованої злочинної групи з чотирьох осіб, яка налагодила схему постачання та збуту метадону в установі виконання покарань. Окрім цього, перебуваючи під вартою без права внесення застави, жінка здійснювала злочинний вплив як серед ув’язнених у колонії, так і серед осіб, які вже перебували на волі.

За даними слідства, підозрювана не лише не стала на шлях виправлення, а й порушувала режим утримання, дотримуючись «правильного» для злочинного середовища способу життя. Це дозволило їй отримати статус «смотрящої» в установі, де вона відбувала покарання. Після цього вона встановила власні правила поведінки для ув’язнених і засуджених, вимагаючи їх безумовного дотримання. У разі непокори чи порушення цих правил до в’язнів застосовувалося фізичне або моральне насильство. Крім того, підозрювана розподіляла кошти, отримані від наркобізнесу, поповнювала так званий «общак» і вирішувала конфлікти між ув’язненими.

Жінці додатково висунуто обвинувачення за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу України (встановлення та поширення злочинного впливу). Досудове розслідування проводить Головне управління Національної поліції у Львівській області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України, Управління Служби безпеки України у Львівській області, а також за сприяння оперативного підрозділу Державної установи «Львівська установа виконання покарань (№19)».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.