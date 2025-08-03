Назвали умови призначення допомоги особі, яка проживає з особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.
З 1 липня 2025 року на органи Пенсійного фонду України покладені функції з призначення та виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновками лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (постанова КМУ від 25.06.2025 № 765).
Допомога надається дієздатній особі, яка:
- постійно проживає або зареєстрована разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду (на підставі висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я);
- здійснює догляд за такою особою, незалежно від факту роботи.
Необхідні документи:
Розмір щомісячної допомоги визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (у 2025 році — 2920 гривень).
До складу сім'ї включаються:
Способи звернення:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду України;
- через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;
- засобами поштового зв'язку;
- в електронному вигляді — через портал Дія.
Допомога на догляд призначається на 6 місяців і виплачується щомісяця.
У разі коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.
Виплата здійснюється через АТ «Укрпошта» або на особовий рахунок в уповноваженому банку — за вибором отримувача.
У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи зобов’язані повідомити про це органи Пенсійного фонду України.
До таких обставин належать:
- зміни у складі сім'ї у зв'язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;
- закінчення строку встановлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;
- перебування особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.