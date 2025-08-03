Назвали умови призначення допомоги особі, яка проживає з особою з інвалідністю внаслідок психічного розладу

Допомога на догляд призначається на 6 місяців і виплачується щомісяця.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

З 1 липня 2025 року на органи Пенсійного фонду України покладені функції з призначення та виплати щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновками лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею (постанова КМУ від 25.06.2025 № 765).

Допомога надається дієздатній особі, яка:

- постійно проживає або зареєстрована разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка потребує постійного стороннього догляду (на підставі висновку лікарської комісії закладу охорони здоров’я);

- здійснює догляд за такою особою, незалежно від факту роботи.

Необхідні документи:

заява встановленої форми;

декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги за встановленою формою;

документ, що посвідчує особу;

РНОКПП;

довідка про доходи — у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом;

висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;

копія витягу з рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи або довідки до акта огляду МСЕК, виданої особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, за якою здійснюється догляд;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/ фактичного місця проживання особи для встановлення факту догляду — у разі коли місце реєстрації особи, яка здійснює догляд, відмінне від місця реєстрації особи з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу.

Розмір щомісячної допомоги визначається як різниця між 3 прожитковими мінімумами на кожного члена сім’ї (залежно від вікової категорії та працездатності) та середньомісячним сукупним доходом сім’ї за попередні 6 місяців, але не може бути більше, ніж прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць (у 2025 році — 2920 гривень).

До складу сім'ї включаються:

чоловік (дружина);

рідні та усиновлені діти віком до 18 років;

діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти до досягнення 23 років і не мають власних сімей;

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи, які проживають разом з батьками;

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і перебувають на їх утриманні у зв’язку з відсутністю власних доходів;

особа, яка проживає разом з одинокою особою з інвалідністю I групи та доглядає за нею;

жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі, але проживають однією сім’єю і мають спільних дітей.

Способи звернення:

- у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

- через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;

- засобами поштового зв'язку;

- в електронному вигляді — через портал Дія.

Допомога на догляд призначається на 6 місяців і виплачується щомісяця.

У разі коли особа, яка здійснює догляд, є непрацюючим пенсіонером (особою з інвалідністю), їй призначається допомога на догляд на 12 місяців на підставі заяви та копії трудової книжки.

Виплата здійснюється через АТ «Укрпошта» або на особовий рахунок в уповноваженому банку — за вибором отримувача.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється виплата допомоги на догляд, особи зобов’язані повідомити про це органи Пенсійного фонду України.

До таких обставин належать:

- зміни у складі сім'ї у зв'язку зі смертю або зміною місця проживання особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу чи особи, якій надається допомога на догляд;

- закінчення строку встановлення інвалідності I чи II групи і протягом місяця не підтверджено встановлення групи інвалідності, яка дає право на призначення допомоги на догляд;

- перебування особи з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу на повному державному утриманні або стаціонарному лікуванні впродовж повного календарного місяця.

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