Названы условия назначения помощи лицу, проживающему с лицом с инвалидностью вследствие психического расстройства

Помощь по уходу назначается на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно.

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему совместно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

С 1 июля 2025 года на органы Пенсионного фонда Украины возложены функции по назначению и выплате ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему совместно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, для ухода за ним (постановление КМУ от 25.06.2025 № 765).

Помощь предоставляется дееспособному лицу, которое:

постоянно проживает или зарегистрировано совместно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения); осуществляет уход за таким лицом, независимо от факта трудоустройства.

Необходимые документы:

заявление установленной формы;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи по установленной форме;

документ, удостоверяющий личность;

РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);

справка о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и не может быть получена по соответствующему запросу согласно законодательству;

заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;

копия выписки из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица или справки к акту осмотра МСЭК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания лица для установления факта осуществления ухода — в случае, если место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.

Размер ежемесячной помощи определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев, но не может превышать прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц (в 2025 году — 2920 гривен).

В состав семьи включаются:

супруг (супруга);

родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;

дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеющие собственной семьи;

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие совместно с родителями;

нетрудоспособные родители супруга и супруги, проживающие совместно с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;

лицо, проживающее совместно с одиноким лицом с инвалидностью I группы и осуществляющее за ним уход;

женщина и мужчина, не состоящие в браке, но проживающие одной семьей и имеющие общих детей.

Способы обращения:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или ЦНАП;

средствами почтовой связи;

в электронном виде — через портал Дія.

Помощь по уходу назначается на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно.

В случае, если лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается помощь по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки.

Выплата осуществляется через АО «Укрпочта» или на личный счет в уполномоченном банке — по выбору получателя.

В случае возникновения обстоятельств, в результате которых прекращается выплата помощи по уходу, лица обязаны сообщить об этом в органы Пенсионного фонда Украины.

К таким обстоятельствам относятся:

изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места проживания лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства или лица, которому назначена помощь по уходу;

истечение срока установления инвалидности I или II группы и в течение месяца не подтверждено установление группы инвалидности, дающей право на назначение помощи по уходу;

пребывание лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства на полном государственном обеспечении или стационарном лечении в течение полного календарного месяца.

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