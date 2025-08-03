Названы условия назначения помощи лицу, проживающему с лицом с инвалидностью вследствие психического расстройства

19:19, 3 августа 2025
Помощь по уходу назначается на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему совместно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.
С 1 июля 2025 года на органы Пенсионного фонда Украины возложены функции по назначению и выплате ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему совместно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии учреждения здравоохранения нуждается в постоянном постороннем уходе, для ухода за ним (постановление КМУ от 25.06.2025 № 765).
Помощь предоставляется дееспособному лицу, которое:
- постоянно проживает или зарегистрировано совместно с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, нуждающимся в постоянном постороннем уходе (на основании заключения врачебной комиссии учреждения здравоохранения);
- осуществляет уход за таким лицом, независимо от факта трудоустройства.
Необходимые документы:
- заявление установленной формы;
- декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, обратившихся за назначением всех видов социальной помощи по установленной форме;
- документ, удостоверяющий личность;
- РНОКПП (регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика);
- справка о доходах — в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и не может быть получена по соответствующему запросу согласно законодательству;
- заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода за лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства;
- копия выписки из решения экспертной группы по оценке повседневного функционирования лица или справки к акту осмотра МСЭК, выданной лицу с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, за которым осуществляется уход;
- акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства/фактического места проживания лица для установления факта осуществления ухода — в случае, если место регистрации лица, осуществляющего уход, отличается от места регистрации лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства.
Размер ежемесячной помощи определяется как разница между 3 прожиточными минимумами на каждого члена семьи (в зависимости от возрастной категории и трудоспособности) и среднемесячным совокупным доходом семьи за предыдущие 6 месяцев, но не может превышать прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц (в 2025 году — 2920 гривен).
В состав семьи включаются:
- супруг (супруга);
- родные и усыновленные дети в возрасте до 18 лет;
- дети, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования до достижения 23 лет и не имеющие собственной семьи;
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы, проживающие совместно с родителями;
- нетрудоспособные родители супруга и супруги, проживающие совместно с ними и находящиеся на их содержании в связи с отсутствием собственных доходов;
- лицо, проживающее совместно с одиноким лицом с инвалидностью I группы и осуществляющее за ним уход;
- женщина и мужчина, не состоящие в браке, но проживающие одной семьей и имеющие общих детей.
Способы обращения:
- в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;
- через уполномоченных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной громады или ЦНАП;
- средствами почтовой связи;
- в электронном виде — через портал Дія.
Помощь по уходу назначается на 6 месяцев и выплачивается ежемесячно.
В случае, если лицо, осуществляющее уход, является неработающим пенсионером (лицом с инвалидностью), ему назначается помощь по уходу на 12 месяцев на основании заявления и копии трудовой книжки.
Выплата осуществляется через АО «Укрпочта» или на личный счет в уполномоченном банке — по выбору получателя.
В случае возникновения обстоятельств, в результате которых прекращается выплата помощи по уходу, лица обязаны сообщить об этом в органы Пенсионного фонда Украины.
К таким обстоятельствам относятся:
- изменения в составе семьи в связи со смертью или изменением места проживания лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства или лица, которому назначена помощь по уходу;
- истечение срока установления инвалидности I или II группы и в течение месяца не подтверждено установление группы инвалидности, дающей право на назначение помощи по уходу;
- пребывание лица с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства на полном государственном обеспечении или стационарном лечении в течение полного календарного месяца.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.