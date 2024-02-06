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В МВД отреагировали на видео «конфликта» полицейских, которые якобы не хотят в штурмовую бригаду

08:17, 6 февраля 2024
Руководство Национальной полиции выяснит все обстоятельства и будут «приняты соответствующие решения».
В МВД отреагировали на видео «конфликта» полицейских, которые якобы не хотят в штурмовую бригаду
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В интернете распространилось видео собрания полицейских в Днепропетровской области, где на повышенных тонах обсуждают якобы перевод сотрудников спецподразделений полиции в штурмовую бригаду МВД «Лють». В МВД пообещали выяснить все обстоятельства и принять решение.

В СМИ пишут, что ресурсы, которые вечером 4 февраля распространили видео из собрания полицейских, отмечают, что на собрании речь шла о переводе правоохранителей в штурмовую бригаду «Лют», на что они были не согласны, ведь хотели воевать в составе своего подразделения.

В ходе спора стороны «громко» выражались.

Заместитель министра внутренних дел Украины Александр Фацевич отметил, что полицейские с первого дня полномасштабного вторжения встали на защиту Украины. А спецназначенцы разных подразделений с 2022 года стали полноценными комбатантами, была создана штурмовая бригада Нацполиции «Лють».

«И сейчас, в конце второго года полномасштабной агрессии врага, логично, чтобы добровольческие батальоны и отдельные полицейские, которые могут и умеют профессионально защищать Родину, не были рассредоточены для выполнения боевых распоряжений, а централизованно входили в состав бригады «Лють».

Именно поэтому кроме постоянного набора в штурмовую бригаду происходит реорганизация структурных подразделений Национальной полиции, чтобы создать наиболее эффективную систему в составе Сил безопасности и обороны Украины», — написал он.

Фацевич добавил, что кто хочет воевать — идет на фронт, а для остальных «имеется также немало полицейских задач». Он подчеркнул, что руководство Национальной полиции выяснит все обстоятельства и будут «приняты соответствующие решения».

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