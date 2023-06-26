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Twitter погодився дотримуватися нових законів Євросоюзу щодо дезінформації

11:13, 26 червня 2023
Нові правила почнуть діяти з 25 серпня.
Twitter погодився дотримуватися нових законів Євросоюзу щодо дезінформації

Компанія Twitter погодилася дотримуватися нових законів ЄС щодо фейкових новин, російської пропаганди та онлайн-злочинності. Про це повідомляє The Guardian.

Відповідне рішення компанія прийняла після того, як команда чиновників Європейської комісії відвідала її штаб-квартиру, щоб провести стрес-тестування її здатності легально працювати в ЄС.

Цей крок був зроблений через кілька тижнів після того, як Ілон Маск вийшов з добровільного кодексу практики блоку щодо дезінформації.

Чиновники ЄС були допущені до штаб-квартири компанії, щоб провести інсценування з персоналом Twitter для перевірки контролю над російською пропагандою, фейковими новинами і злочинною діяльністю, в тому числі сексуальною експлуатацією дітей.

Тьєррі Бретон, комісар, відповідальний за дотримання нового Закону про цифрові послуги, привітав той факт, що компанія добровільно погодилася на перевірку.

Він повторив своє попередження всім соціальним мережам про те, що ЄС діятиме швидко і жорстко, щоб підтримати нові масштабні закони, які набудуть чинності в серпні цього року. 

Зазначається, що Twitter можуть заборонити в ЄС, якщо вона не відповідатиме новим правилам для боротьби з дезінформацією, які почнуть діяти з 25 серпня.

Раніше повідомлялося, що Twitter добровільно вийшов із Кодексу практики Європейського Союзу щодо дезінформації.

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