Georgian Airways доставлятиме росіян до Ніцци

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways запускає для росіян транзитні рейси з москви до Ніцци через Тбілісі. Про це пише Грузія Online з посиланням на перевізника.
За даними видання, транзитний рейс до Лазурового узбережжя стартує з 5 липня.
Рейси з годинною пересадкою в Тбілісі літатимуть до Франції двічі на тиждень – у середу і суботу.
Вартість квитків на цей рейс коштує від 535 доларів (на рейси по середах) і від 633 доларів ( рейси по суботах).
Загалом, щоб дістатися до Ніцци з російської столиці потрібно буде 8 з половиною годин.
Нагадаємо, напередодні Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між москвою і Тбілісі.
Раніше Зеленський запровадив санкції проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси в рф, та її власника Тамаза Гаїашвілі.
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