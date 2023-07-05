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Georgian Airways доставлятиме росіян до Ніцци

11:02, 5 липня 2023
Грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка перебуває під санкціями України, запускає для росіян транзитні рейси з москви до Ніцци через Тбілісі.
Georgian Airways доставлятиме росіян до Ніцци
Фото: georgian-airways.com
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Грузинська авіакомпанія Georgian Airways запускає для росіян транзитні рейси з москви до Ніцци через Тбілісі. Про це пише Грузія Online з посиланням на перевізника.

За даними видання, транзитний рейс до Лазурового узбережжя стартує з 5 липня.

Рейси з годинною пересадкою в Тбілісі літатимуть до Франції двічі на тиждень – у середу і суботу.

Вартість квитків на цей рейс коштує від 535 доларів (на рейси по середах) і від 633 доларів ( рейси по суботах).

Загалом, щоб дістатися до Ніцци з російської столиці потрібно буде 8 з половиною годин.

Нагадаємо, напередодні Georgian Airways збільшила кількість щоденних прямих рейсів між москвою і Тбілісі.

Раніше Зеленський запровадив санкції проти грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка відновила рейси в рф, та її власника Тамаза Гаїашвілі.

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