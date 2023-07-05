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Georgian Airways будет доставлять россиян в Ниццу

11:02, 5 июля 2023
Грузинская авиакомпания Georgian Airways, находящаяся под санкциями Украины, запускает для россиян транзитные рейсы из москвы в Ниццу через Тбилиси.
Georgian Airways будет доставлять россиян в Ниццу
Фото: georgian-airways.com
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Грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы из москвы в Ниццу через Тбилиси. Об этом пишет Грузия Online со ссылкой на перевозчика.

По данным издания, транзитный рейс к Лазурному побережью стартует с 5 июля.

Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю – в среду и субботу.

Стоимость билетов на этот рейс стоит от 535 долларов (на рейсы по средам) и от 633 долларов (рейсы по субботам).

В общей сложности, чтобы добраться до Ниццы из российской столицы нужно будет 8 с половиной часов.

Напомним, накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между москвой и Тбилиси.

Ранее Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в рф, и ее владельца Тамаза Гаиашвили.

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