Georgian Airways будет доставлять россиян в Ниццу

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, находящаяся под санкциями Украины, запускает для россиян транзитные рейсы из москвы в Ниццу через Тбилиси.

Фото: georgian-airways.com

Грузинская авиакомпания Georgian Airways запускает для россиян транзитные рейсы из москвы в Ниццу через Тбилиси. Об этом пишет Грузия Online со ссылкой на перевозчика.



По данным издания, транзитный рейс к Лазурному побережью стартует с 5 июля.



Рейсы с часовой пересадкой в Тбилиси будут летать во Францию дважды в неделю – в среду и субботу.



Стоимость билетов на этот рейс стоит от 535 долларов (на рейсы по средам) и от 633 долларов (рейсы по субботам).



В общей сложности, чтобы добраться до Ниццы из российской столицы нужно будет 8 с половиной часов.



Напомним, накануне Georgian Airways увеличила количество ежедневных прямых рейсов между москвой и Тбилиси.



Ранее Зеленский ввел санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей рейсы в рф, и ее владельца Тамаза Гаиашвили.

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