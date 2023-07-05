У Нідерландах заборонять мобільні телефони та інші гаджети у шкільних класах

У МОН Нідерландів планують заборонити використання мобільних телефонів та інших пристроїв під час шкільних уроків, бо ті заважають навчатися.

Фото : devenorr/Alamy

У Нідерландах заборонять мобільні телефони та інші гаджети в школах, щоб вони не відволікали дітей від навчання. Про це пише The Guardian.

Передбачається, що з 1 січня 2024 року мобільні телефони, планшети та смарт-годинники заборонять використовувати під час шкільних уроків.



Пристрої будуть дозволені, лише за особливою потреби, наприклад, під час уроків інформатики, за медичними показаннями або для людей з обмеженими можливостями.

«Хоча мобільні телефони пов'язані з нашим життям, їм не місце в класі», – сказав міністр освіти Робберт Дейкграаф.

Він також додав, що школи наразі можуть знайти власний спосіб організувати заборону. Якщо це не принесе результатів, тоді влітку наступного року можуть запровадити офіційну урядову заборону

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