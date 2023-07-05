В Нидерландах запретят мобильные телефоны и другие гаджеты в школьных классах

В МОН Нидерландов планируют запретить использование мобильных телефоны и других устройств во время школьных уроков, потому что те мешают учиться.

Фото: devenorr/Alamy

В Нидерландах запретят мобильные телефоны и другие гаджеты в школах, чтобы они не отвлекали детей от учебы. Об этом пишет The Guardian.

Предполагается, что с 1 января 2024 мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы запретят использовать во время школьных уроков.

Устройства будут разрешены только при особой необходимости, например, на уроках информатики, по медицинским показаниям или для людей с ограниченными возможностями.

«Хотя мобильные телефоны связаны с нашей жизнью, им не место в классе», –сказал министр образования Робберт Дейкграаф.

Он также добавил, что школы могут найти собственный способ организовать запрет. Если это не принесет результатов, тогда летом следующего года может быть введено официальный правительственный запрет.

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