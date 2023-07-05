Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Доверие к Верховному Суду необходимо восстановить – послы стран G7

Послы стран «Большой Семерки» пообещали помочь в восстановлении доверия к Верховному Суду и напомнили о необходимости продолжения судебной реформы.

Депутаты хотят оставить национальный роуминг в селах и после завершения военного положения

Предлагается законодательно обязать мобильных операторов предоставлять услуги национального роуминга и после завершения военного положения.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о судебном контроле

Народные депутаты предлагают усилить в процессуальных кодексах судебный контроль за исполнением судебных решений.

В УПК усилят ответственность адвокатов за затягивание дел и неявку в суд после гибели обвиняемого в Шевченковском суде, — глава комитета

Для участников судебного процесса, в частности, адвокатов и прокуроров усилят ответственность за предоставление безосновательных отводов судьям, и введут нормы о недопустимости злоупотребления процессуальными правами на фоне произошедших в Шевченковском районном суде событий, рассказал председатель Комитета .

Денис Маслов о полиграфе для судей: «Все полностью отвечает стандартам независимости судей»

По словам автора, в законопроекте 9454 о полиграфе для судей нет влияния ни исполнительной, ни законодательной ветвей власти.

  1. В мире

В Нидерландах запретят мобильные телефоны и другие гаджеты в школьных классах

19:04, 5 июля 2023
В МОН Нидерландов планируют запретить использование мобильных телефоны и других устройств во время школьных уроков, потому что те мешают учиться.
В Нидерландах запретят мобильные телефоны и другие гаджеты в школьных классах
Фото: devenorr/Alamy
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Нидерландах запретят мобильные телефоны и другие гаджеты в школах, чтобы они не отвлекали детей от учебы. Об этом пишет The Guardian.

Предполагается, что с 1 января 2024 мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы запретят использовать во время школьных уроков.

Устройства будут разрешены только при особой необходимости, например, на уроках информатики, по медицинским показаниям или для людей с ограниченными возможностями.

«Хотя мобильные телефоны связаны с нашей жизнью, им не место в классе», –сказал министр образования Робберт Дейкграаф.

Он также добавил, что школы могут найти собственный способ организовать запрет. Если это не принесет результатов, тогда летом следующего года может быть введено официальный правительственный запрет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Вовк
    Павло Вовк
    голова Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юлія Войтенко
    Юлія Войтенко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Нінель Потоцька
    Нінель Потоцька
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Невідома
    Тетяна Невідома
    член Ради суддів України, суддя Київського апеляційного суду
  • Олександр Пасенюк
    Олександр Пасенюк
    суддя Конституційного Суду України у 2011-2016 рр., Президент ГО «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів»