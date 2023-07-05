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БЭБ разоблачило крупную фабрику по пошиву контрафактной «брендовой» одежды

11:59, 5 июля 2023
В БЭБ сообщили, что изъято имущества фабрики на 100 млн грн.
БЭБ разоблачило крупную фабрику по пошиву контрафактной «брендовой» одежды
Фото: esbu.gov.ua
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Детективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабное производство контрафактной одежды в Кировоградской области. Подделывали торговые марки более 20 известных люксовых брендов одежды и аксессуаров. Об этом говорится на официальном сайте БЭБ.

«Следствие установило группу лиц, организовавшую полный цикл производства подделок. Каждому из членов преступной группировки была отведена определенная роль в процессе производства, хранения и продажи контрафакта. Товар продавали в розницу и оптовыми партиями через веб-сайты, телеграм и на рынках по всей территории Украины.

В ходе обысков детективы изъяли около 160 единиц профессионального оборудования, которое использовали для пошива одежды, его брендирования, глажки. Кроме этого изъяты поддельные футболки, куртки, брюки, шорты, кепки, рюкзаки, с нанесенным наименованием известных брендов производителей одежды, логотипы и ярлыки. Примерная стоимость изъятой продукции, сырья и оборудования составляет 100 млн грн. Чтобы вывезти 200 тонн изъятой продукции и оборудования, понадобилось 15 грузовиков-фур.

Следственные действия продолжаются, устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности лиц», - сказано в сообщении.

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