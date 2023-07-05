БЕБ викрило велику фабрику з пошиття контрафактного «брендового» одягу

У БЕБ повідомили, що було вилучено майна фабрики на 100 млн грн.

Фото: esbu.gov.ua

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабне виробництво контрафактного одягу в Кіровоградській області. Підробляли торгові марки понад 20 відомих люксових брендів одягу та аксесуарів. Про це йдеться на офіційному сайті БЕБ.

«Слідство встановило групу осіб, яка організувала повний цикл виробництва підробок. Кожному з членів злочинного угрупування було відведено певну роль у процесі виробництва, зберігання та продажу контрафакту. Товар продавали у роздріб та оптовими партіями через веб-сайти, телеграм-канали та на ринках по всій території України.

В ході обшуків детективи вилучили близько 160 одиниць професійного обладнання, яке використовували для пошиття одягу, його брендування, прасування. Крім цього, вилучено підроблені футболки, куртки, штани, шорти, кепки, рюкзаки, з нанесеним найменуванням відомих брендів виробників одягу, логотипи та ярлики. Орієнтовна вартість вилученої продукції, сировини та обладнання становить 100 млн грн. Щоб вивезти 200 тонн вилученої продукції та обладнання знадобилося 15 вантажівок-фур.

Наразі слідчі дії тривають, встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб», - сказано у повідомленні.

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