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  1. У світі

У США розпочинається судовий процес у справі звинувачення Дональда Трампа в шахрайстві

15:06, 2 жовтня 2023
Судовий процес може призвести до завершення ділової кар'єри Трампа.
У США розпочинається судовий процес у справі звинувачення Дональда Трампа в шахрайстві
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У понеділок, 2 жовтня, у Нью-Йорку розпочинається судовий процес у справі звинувачення експрезидента США Дональда Трампа в шахрайстві. Про це повідомляє The Guardian.

Судовий процес може призвести до того, що Трамп і його сімейний бізнес заплатять сотні мільйонів доларів збитків. Зокрема, це загрожує завершенням його ділової кар'єри.

Зазначається, що генеральний прокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс звинуватила Трампа у використанні неправдивої та оманливої фінансової звітності з 2011 по 2021 рік для збагачення себе та свого бізнесу. На основі трирічного розслідування, проведеного її офісом, Джеймс стверджує, що Трамп винен щонайменше 250 мільйонів доларів за вчинення шахрайства.

Судовий процес буде розглядатися без участі присяжних. Суддя Верховного суду Нью-Йорка Артур Енгорон, який очолює справу, буде єдиним суддею, який ухвалюватиме рішення. Оскільки це цивільний процес, Трамп не потрапить до в'язниці, якщо його визнають винним.

У виданні зазначають, що поки що справи у Трампа йдуть не дуже добре. Минулого вівторка Енгорон визнав Трампа винним у шахрайстві, заявивши, що документи, подані як докази, свідчать про постійне використання неправдивих фінансових звітів. За його словами, Трамп працював у «світі фантазій, а не в реальному світі».

Суддя виніс суворе покарання Трампу, а також його дорослим синам, Дональду Трампу-молодшому та Еріку Трампу, які отримають анулювання своїх бізнес-сертифікатів. Це зробить майже неможливим для них продовження ведення бізнесу в Нью-Йорку.

Офіс прокурора стверджує, що Трамп отримав кредити, використовуючи ці шахрайські заяви, для придбання таких об'єктів нерухомості, як гольф-клуб Трампа в Майамі, готель Trump International Hotel, висотка в Чикаго та будівля Старого поштового відділення у Вашингтоні, округ Колумбія. Генеральний прокурор стверджує, що будь-які прибутки від цього були отримані за рахунок брехні.

Судовий розгляд запланований до 22 грудня, хоча, ймовірно, він не триватиме так довго, оскільки досудове рішення судді вирішило головне питання: чи дійсно Трамп вчинив шахрайство. Тепер справа зосереджена на тому, скільки йому доведеться за це заплатити.

Раніше ми писали, що Байден вперше публічно назвав Трампа і його послідовників загрозою для демократії.

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