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  1. В Україні

ООН виділить $123 млн підтримку ВПО в зимовий період

19:49, 2 жовтня 2023
Кошти від ООН розраховані на близько 900 тисяч українців.
ООН виділить $123 млн підтримку ВПО в зимовий період
Джерело фото: ArmyInform
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ООН виділить 123 мільйони доларів для надання зимової підтримки українцям, які постраждали від війни. Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців виступає оператором реалізації проєкту. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначено, що ця допомога націлена на забезпечення зимових потреб до 900 тисяч українців, які постраждали внаслідок війни. Серед заходів передбачено грошову підтримку для витрат на оплату електроенергії та оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Грошову допомогу отримають до 450 тисяч осіб.

Також у рамках проєкту планується розподіл обігрівачів, теплого одягу, матраців та матеріалів для утеплення житла. До пакету допомоги включено можливість надання притулку та сприяння у знаходженні тимчасового житла.

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