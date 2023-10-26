У США суд заборонив штату Нью-Йорк посилювати правила купівлі зброї

Суддя скасував нещодавні правила Нью-Йорка, які обмежують ліцензування зброї.

Суддя скасував нещодавні правила в Нью-Йорку, які обмежують видачу ліцензій на зброю, вважаючи їх неконституційними. Суддя Джон П. Кронан у Манхеттені заявив у письмовому рішенні, що «величина розсуду», що надається чиновникам щодо видачі ліцензій на зброю у місті відповідно до адміністративного кодексу міста, порушує 2-у та 14-ту поправки Конституції, передає АРNews.

Зокрема, суддя згадав положення, які надають чиновникам право оцінювати «сумлінний характер» заявника та наявність «достатніх підстав для відмови» у видачі ліцензії на зброю.

Рішення додало Нью-Йорк до зростаючої кількості муніципалітетів по всій країні, чиї обмеження на зброю були скасовані після історичного рішення Верховного суду США в червні 2022 року, яке визнало право американців на носіння зброї в громадських місцях з метою самооборони.

Рішення Верховного суду, відоме як рішення у справі Bruen, яке скасувало закон про носіння зброї у Нью-Йорку, було першим великим рішенням Верховного суду з питань зброї за останнє десятиліття.

Рішення було винесено в рамках позову, поданого торік Джозефом Сруром, якому було відмовлено у видачі ліцензії на володіння рушницями та дробовиками у його будинку, посилаючись на попередні арешти, погану історію водіння та передбачувані неправдиві заяви у заявках.

Кронан написав, що ця справа «не про здатність держави чи муніципалітету встановлювати відповідні та конституційно допустимі норми, що регулюють видачу ліцензій на зброю». «Швидше», сказав він, «положення не відповідають конституційним нормам через величину розсуду, який надається міським чиновникам у відмові людині в її конституційному праві на володіння та носіння зброї», і тому що місто не продемонструвало, що необмежений розсуд полягає в історичній традиції регулювання зброї у країні.

Він сказав, що повідомлення, які отримав Срур від відділу видачі ліцензій на зброю Нью-Йоркської поліції, «не є зразками ясності у поясненні точних юридичних підстав для відмови у заявках на володіння зброєю».

Адвокат Срура Емі Беллантоні у текстовому повідомленні назвала рішення Кронана «міцним конституційним аналізом». Вона назвала його «великою перемогою для самозахисту у Нью-Йорку».

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