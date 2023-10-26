В США суд запретил штату Нью-Йорк ужесточать правила покупки оружия

Судья отменил недавние правила Нью-Йорка, ограничивающие лицензирование оружия.

Судья отменил недавние правила в Нью-Йорке, ограничивающие выдачу лицензий на оружие, считая их неконституционными. Судья Джон П. Кронан в Манхэттене заявил в письменном решении, что «величина усмотрения», предоставляемого чиновникам по выдаче лицензий на оружие в городе в соответствии с административным кодексом города, нарушает 2-ю и 14-ю поправки Конституции, передает АРNews.

В частности, судья упомянул положения, предоставляющие чиновникам право оценивать «добросовестный характер» заявителя и наличие «достаточных оснований для отказа» в выдаче лицензии на оружие.

Решение добавило Нью-Йорк к растущему числу муниципалитетов по всей стране, чьи ограничения на оружие были отменены после исторического решения Верховного суда США в июне 2022 года, которое признало право американцев на ношение оружия в общественных местах в целях самообороны.

Решение Верховного суда, известное как решение по делу Bruen, которое отменило закон о ношении оружия в Нью-Йорке, было первым крупным решением Верховного суда по вопросам оружия за последнее десятилетие.

Решение было вынесено в рамках иска, поданного в прошлом году Джозефом Сруром, которому было отказано в выдаче лицензии на владение ружьями и дробовиками в его доме, ссылаясь на предыдущие аресты, плохую историю вождения и предполагаемые ложные заявления в заявках.

Кронан написал, что это дело «не о способности государства или муниципалитета устанавливать соответствующие и конституционно допустимые нормы, регулирующие выдачу лицензий на оружие». «Скорее», сказал он, «положения не соответствуют конституционным нормам из-за величины усмотрения, предоставляемого городским чиновникам в отказе человеку в его конституционном праве на владение и ношение оружия», и потому что город не продемонстрировал, что неограниченное усмотрение коренится в исторической традиции регулирования оружия в стране.

Он сказал, что уведомления, которые получил Срур от отдела выдачи лицензий на оружие Нью-Йоркской полиции, «не являются образцами ясности в объяснении точных юридических оснований для отказа в его заявках на владение оружием».

Адвокат Срура Эми Беллантони в текстовом сообщении назвала решение Кронана «крепким конституционным анализом». Она назвала его «крупной победой для самозащиты в Нью-Йорке».

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