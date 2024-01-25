У Данії через спалах пташиного грипу знищать цілу ферму індиків

Через спалах пташиного грипу профільна служба прийняла рішення знищити 25 тисяч індиків.

Джерело фото: zemliak

У Зеландії, внаслідок виявлення високопатогенного пташиного грипу на фермі з 25 тисячами індиків, планується знищення усього поголів'я. За інформацією DR, профільна служба прийняла рішення щодо евакуації та знищення птахів через спалах захворювання.

Цей випадок став першим у 2024 році виявленням пташиного грипу H5N1 в Данії. З метою запобігання подальшому поширенню вірусу, навколо ферми буде встановлено зону санітарного спостереження.

Пташиний грип, хоча дуже рідко передається на людей, має високий рівень смертності серед птахів. Останні роки цей вірус стає серйозною проблемою для птахівництва та тваринництва в різних країнах Європи.

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