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  1. В мире

В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат целую ферму индюков

16:16, 25 января 2024
Из-за вспышки птичьего гриппа профильная служба приняла решение уничтожить 25 тысяч индюков.
В Дании из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат целую ферму индюков
Источник фото: zemliak
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В Зеландии, вследствие обнаружения высокопатогенного птичьего гриппа на ферме с 25 тысячами индюков, планируется уничтожение всего поголовья. По информации DR, профильная служба приняла решение об эвакуации и уничтожении птиц из-за вспышки заболевания.

Этот случай стал первым в 2024 году выявлением птичьего гриппа H5N1 в Дании. С целью предотвращения дальнейшего распространения вируса, вокруг фермы будет установлена зона санитарного наблюдения.

Птичий грипп, хотя очень редко передается на людей, имеет высокий уровень смертности среди птиц. Последние годы этот вирус становится серьезной проблемой для птицеводства и животноводства в разных странах Европы.

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