29 липня: яке сьогодні свято та головні події

29 липня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Фото: bastion.tv

У суботу, 29 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

29 липня в Україні святкують День Сил спеціальних операцій ЗСУ. Доволі молоде професійне свято, яке було створене 26 липня 2016 року. Того ж року, але 5 січня, було створено цей ряд військ ЗСУ. Сили спеціальних операцій — це фахівці, які повинні володіти певним рядом спеціальних можливостей в розвідці і підтримці військових під час важких чи небезпечних операцій. Часто їхні завдання полягають у розвідці, антитерористичних чи психологічних операціях, роботою з полоненими тощо.

Також 29 липня Міжнародний день соціокультурного розмаїття та боротьби з дискримінацією. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу до проблем дискримінації, поширення ідеї мирного співіснування і гуманізму, залучити до поваги розмаїття та культурної спадщини кожного народу.

А ще 29 липня святкують Міжнародний день тигра. Було засноване 2010 року. Досі точно невідомо, де саме з'явилися тигри. Згідно з однією з версій, батьківщиною тигрів є східна Азія. При цьому предком інших видів є південно-китайський тигр, який має більш примітивну форму черепа. Близько 2 мільйонів років тому тигри розділилися на дві групи, одна з яких розселилася в північному напрямку, а інша рухалася до Індонезії та Індії.

Яке сьогодні церковне свято

29 липня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Афіногена і 10 його учнів. Постраждали вони під час гонінь за християнами в Севастії. Правителем міста був Філомарх, який влаштував велике свято на честь язичницьких богів. Наказав він містянам принести пожертви богам, але ті відмовилися, оскільки більшість із них були християнами.

Календар важливих подій за 29 липня:

238 рік — преторіанською гвардією штурмом опанований палац імператорів Риму Пупієна і Бальбіна;

615 рік — Пакаль Великий у віці 12 років у місті Паленке успадковує трон правителя Баакульського царства мая;

626 рік — розпочинається десятиденна облога столиці Візантійської імперії Константинополя аварами і союзними їм племенами слов'ян, булгар і гепідів під час ірансько-візантійської війни;

1014 рік — битва біля Біласиці під час візантійсько-болгарських війн — візантійський імператор Василій II Болгаробійця завдає нищівної поразки болгарському війську;

1018 рік — граф Західної Фрісландії Дірк III завдає поразки армії імператора Священної Римської Імперії Генріха II у битві біля Влардінгена;

1030 рік — битва біля Стікластадира, в якій норвезький король Олаф II бився та загинув, намагаючись відвоювати норвезький трон з-під правління данського короля Канута Великого;

1148 рік — завершується невдала 4-денна облога Дамаску хрестоносцями, що призвела до краху Другого хрестового походу;

1108 рік — Людовик VI стає королем Франції;

1423 рік — Великим князем Литовським, королем Польським Владиславом II Ягайло в містечку Пшедбуж на річці Пилиця надані права міста Лодзі, в тому числі право проводити ярмарки по середах і дві великі ярмарки на рік;

1474 рік — під час бургундських війн армія Карла Сміливого атакує архієпископство Кельнське, обложивши місто Нейсс;

1565 рік — королева Шотландії Марія Стюарт одружується зі своїм кузеном Генріхом Стюартом, лордом Дарнлі;

1693 рік — в битві поблизу Нервіндена часів дев'ятирічної війни між Королівством Франція та Аугсбурзькою лігою, французька армія маршала Франсуа-Анрі Монморансі здобула піррову перемогу над коаліційними військами Вільгельма III Оранського;

1776 рік — останній український кошовий отаман Петро Калнишевський відправлений на Соловецькі острови, де провів в ув'язненні 25 років;

1793 рік — перший віцегубернатор Верхньої Канади Джон Грейвз Сімко засновує форт та морський порт Йорк (нині Торонто);

1836 рік — урочисте відкриття в Парижі Тріумфальної арки;

1851 рік — італійський астроном Аннібале де Гаспаріс відкрив астероїд 15 Евномія;

1858 рік — під тиском Сполучених Штатів Японія відкриває для чужоземців Токіо та Осаку;

1865 рік — велика пожежа в Бучачі;

1874 рік — британець Волтер Вінгфілд отримує патент на розбірний тенісний корт;

1899 рік — завершується I Гаазька конференція миру, з метою розробки багатосторонніх угод у галузі законів і звичаїв війни;

1900 рік — італійським анархістом Гаетано Бреші в Монці чотирма пострілами з револьвера вбито італійського короля Умберто I;

1907 рік — створюють Всесвітню організацію скаутського руху;

1913 рік — утворюють незалежну Албанію;

1914 рік — введена до ладу перша трансамериканська телефонна лінія Нью-Йорк—Сан Франциско;

1940 рік — під час Другої світової війни починаються повітряні бомбардування Великої Британії силами німецького Люфтваффе;

1948 рік — у Лондоні розпочинаються XIV Літні Олімпійські ігри;

1957 рік — засновують Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ);

1958 рік — у США Президентом країни Д. Ейзенхауером підписано акт про утворено Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA);

1987 рік — президентом Франції Франсуа Міттераном та прем'єр-міністром Великої Британії Маргарет Тетчер підписано угоду про початок будівництва Євротунелю під Ла-Маншем, що мав з'єднати дві країни;

1993 рік — після семи років ув'язнення рішенням Верховного суду Ізраїлю винесено виправдувальний вирок колишньому охоронцю нацистських концентраційних таборів Флоссенбюрг, Майданек та Собібор уродженцю Дубових Махаринців українцю Івану Дем'янюку;

1994 рік — парламент України призупинив приватизацію в республіці;

2002 рік — у Львові стається Скнилівська трагедія, з найбільшою кількістю жертв за історію авіашоу — 77 загиблих;

1998 рік — у Лос-Анджелесі американець С. Рід робить найдовший в історії стрибок з даху 14-поверхового будинку на дах іншого будинку — на мотоциклі він пролетів 19,8 метра;

2005 рік — астрономи оголошують про відкриття карликової планети Ерида;

2010 рік — в Демократичній Республіці Конго на річці Касаї в провінції Бандунду перекидається паром;

2022 рік — на Землі зафіксували найкоротший день в історії планети — повний оберт навколо своєї осі зайняв у планети на 1,59 мілісекунди менше, ніж зазвичай, причиною явища може бути коливання Чандлера — зміна обертання Землі навколо своєї осі.

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