12 вересня: яке сьогодні свято та головні події

12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ

Фото: armyinform.com.ua

У вівторок, 12 вересня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

12 вересня в Україні святкують День фахівця радіоелектронної боротьби ЗСУ. Свято було засноване наказом Міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року свято вирішили скасувати, тому що відбулося тотальне скорочення всіх підрозділів РЕБ. 2014 року на момент початку війни війська України були практично повністю залишені без такої необхідної радіоелектронної підтримки, коли на сході країни відбувалися бойові дії. Війська радіоелектронної боротьби — спеціальні війська, які призначені для спеціальних заходів з завоювання панування в етері, захисту своїх стратегічних систем управлення військами і зброєю від навмисних перешкод ворога.

Також 12 вересня Міжнародний день в'язання гачком. Цікаво, що ініціатором створення такого свята стали не самі рукодільниці, а американський блогер, який захоплювався виробництвом гачків для в'язання. Він закликав у своєму блозі провести міжнародне свято, присвячене в'язанню. Техніка в'язання гачком має дуже довгу історію. але існують документи, які підтверджують, що вона з'явилася і розповсюдилася тільки на початку XIX сторіччя. Водночас в'язання гачком було популярним серед всіх прошарків населення.

А ще 12 вересня Міжнародний день усвідомленності. Вперше свято провели за ініціативи видавництва Wisdom Publications 2011 року. Воно займається випуском сучасних і старих книжок про буддійську філософію, різноманітних практичних матеріалів про усвідомленність. Головна мета свята полягає в тому, щоб посилити інформованість людей про цінність і корисність усвідомленності.

12 вересня Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй по співпраці Південь-Південь. 1974 року Генеральна асамблея ООН затвердила створення спеціального підрозділу згідно з Програмою Розвитку ООН, який би допоміг технічній підтримці між державами, що розвиваються. Ця ініціатива вплинула на розвиток головного координаційного органу по співпраці Південь-Південь.

Яке сьогодні церковне свято

12 вересня в церковному календарі – день пам’яті священномученика Автонома. Він був проповідником, який навернув до християнства велику кількість язичників. Утворилася через деякий час чимала громада, для якої Автоном вирішив побудувати і освятити храм. В ті часи імператором був Діоклетіан, який заохочував на гоніння християн. Він наказав схопити Автонома, але святитель дізнався про це і встиг сховатися. Він зумів і надалі проповідувати.

Календар важливих подій за 12 вересня:

490 рік до н. е. — марафонська битва (під час греко-перської війни грецькі війська під командуванням Мільтіада здобуває перемогу над перськими військами Дарія І);

1504 рік — Христофор Колумб у ході четвертого, останнього, плавання відправляється з Америки до Іспанії;

1683 рік — відбувається Віденська битва, внаслідок якої об'єднана армія Священної Римської імперії та Речі Посполитої на чолі з Яном III Собеським здобуває перемогу над османським військом;

1789 рік — французький революціонер Жан-Поль Марат випускає перший номер газети "Друг народу";

1898 рік — у Києві відкривають Київський політехнічний інститут;

1934 рік — утворюють політичний союз Латвії, Литви та Естонії (т. зв. Балтійська Антанта);

1940 рік — поблизу селища Монтіньяк (Франція) чотири місцеві підлітки знаходять печеру-грот з настінними малюнками віком 15—17 тисяч років, котрі нині є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту;

1944 рік — на територію Німеччини вступають перші американські війська;

1958 рік — в компанії Texas Instruments створюють першу мікросхему;

1990 рік — підписують договір про остаточне врегулювання щодо Німеччини;

1991 рік — у Києві демонтують монумент на честь Жовтневого перевороту на Майдані Незалежності;

2008 рік — у Харкові відбувається перший в Україні концерт гурту "Queen", який відвідало близько 350 тисяч глядачів.

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