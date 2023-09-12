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  1. Общество

12 сентября: какой сегодня праздник и главные события

09:31, 12 сентября 2023
12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ.
12 сентября: какой сегодня праздник и главные события
Фото: armyinform.com.ua
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Во вторник, 12 сентября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

12 сентября в Украине празднуют День специалиста радиоэлектронной борьбы ВСУ. Праздник был основан приказом Министра обороны Украины от 12 января 2006 года. Однако в 2012 году праздник решили отменить, потому что произошло тотальное сокращение всех подразделений РЭБ. В 2014 году на момент начала войны войска Украины были практически полностью оставлены без столь необходимой радиоэлектронной поддержки, когда на востоке страны происходили боевые действия. Войска радиоэлектронной борьбы — специальные войска, предназначенные для специальных мер по завоеванию господства в эфире, защите своих стратегических систем управления войсками и оружием от преднамеренных препятствий врага.

Также 12 сентября Международный день вязания крючком. Интересно, что инициатором создания такого праздника стали не сами рукодельницы, а американский блоггер, увлекавшийся производством крючков для вязания. Он призвал в своем блоге провести международный праздник, посвященный вязанию. Техника вязания крючком имеет очень длинную историю. но существуют документы, подтверждающие, что она появилась и распространилась только в начале XIX столетия. При этом вязание крючком было популярно среди всех слоев населения.

А еще 12 сентября Международный день осознанности. Впервые праздник провели по инициативе издательства Wisdom Publications в 2011 году. Оно занимается выпуском современных и старых книг о буддийской философии, различных практических материалов об осознанности. Главная цель праздника состоит в том, чтобы усилить информированность людей о ценности и полезности осознанности.

12 сентября Международный день Организации Объединенных Наций по сотрудничеству Юг-Юг. В 1974 году Генеральная ассамблея ООН утвердила создание специального подразделения согласно Программе Развития ООН, которое помогло бы технической поддержке между развивающимися государствами. Эта инициатива повлияла на развитие главного координационного органа по сотрудничеству Юг-Юг.

Какой сегодня церковный праздник

12 сентября в церковном календаре – день памяти священномученика Автонома. Он был проповедником, обратившим в христианство множество язычников. Образовалась спустя некоторое время немалая община, для которой Автоном решил построить и освятить храм. В те времена императором был Диоклетиан, поощрявший гонения христиан. Он приказал схватить автономию, но святитель узнал об этом и успел скрыться. Он сумел и дальше проповедовать.

Календарь важных событий за 12 сентября:

490 год до н. э. — марафонская битва (во время греко-персидской войны греческие войска под командованием Мильтиада одерживает победу над персидскими войсками Дария I);

1504 год — Христофор Колумб в ходе четвертого, последнего, плавание отправляется из Америки в Испанию;

1683 год — происходит Венская битва, в результате которой объединенная армия Священной Римской империи и Речи Посполитой во главе с Яном III Собеским одерживает победу над османским войском;

1789 год — французский революционер Жан-Поль Марат выпускает первый номер газеты "Друг народа";

1898 год — в Киеве открывают Киевский политехнический институт;

1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);

1940 год — вблизи поселка Монтиньяк (Франция) четыре местных подростка находят пещеру-грот с настенными рисунками в возрасте 15—17 тысяч лет, которые являются одной из лучших коллекций доисторической живописи периода раннего палеолита;

1944 год — на территорию Германии вступают первые американские войска;

1958 год — в компании Texas Instruments создают первую микросхему;

1990 год — подписывают договор об окончательном урегулировании по Германии;

1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Незалежности;

2008 год — в Харькове проходит первый в Украине концерт группы "Queen", который посетило около 350 тысяч зрителей.

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