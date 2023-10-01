Пенсія в Україні у жовтні: хто отримає надбавки до виплат

Стало відомо, хто із пенсіонерів отримає доплати у жовтні.

У 2023 році в Україні було три етапи підвищення пенсій. У жовтні підвищення не буде, але пенсіонери певної категорії отримають надбавки, передає «24 канал».

Йдеться про людей, які досягли певного віку, їм доплатять:

від 70 до 74 років включно – 300 гривень;

від 75 до 79 років включно – 456 гривень;

від 80 років та старше – 570 гривень.

Крім того, пенсіонери зі статусом ВПО отримають доплату у розмірі 2 093 гривень. Цю суму виплатять тим особам, які протягом кількох місяців не отримували своєї пенсії з певних причин.

Раніше ми писали, що стягнення з рахунків Пенсійного фонду, призначених для виплати пенсій, конкретних сум може поставити під загрозу функціонування Пенсійного фонду та нанести шкоду необмеженій кількості осіб: позиція ВС.

Також ми повідомляли, як дізнатися розмір майбутньої пенсії та збільшити її.

Додамо, в Україні деякі пенсіонери можуть розраховувати на доплати, окрім основних пенсій.

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