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Ідентифікація пенсіонерів: у ПФУ попередили про шахраїв, які обманом отримують реквізити карток

08:50, 23 лютого 2024
Пенсійний фонд України опублікував офіційну заяву з попередженням до пенсіонерів.
Ідентифікація пенсіонерів: у ПФУ попередили про шахраїв, які обманом отримують реквізити карток
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Пенсійний фонд України попередив про спроби зловмисників ошукати пенсіонерів у процесі «ідентифікації».

Так, невідомі особи, представляючись працівниками Пенсійного фонду України, просять у пенсіонерів – внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які мають пройти фізичну ідентифікацію, реквізити банківських карток.

«Офіційно заявляємо, що ані для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку, ані для процедури ідентифікації, продовження чи поновлення виплат, уповноважені працівники Фонду не використовують для підтвердження особи пенсіонера інформацію про реквізити банківських карток. Це не передбачено жодним нормативним документом.

У разі якщо вам телефонують з такою пропозицією, радимо повідомляти про факт шахрайства органи Національної поліції України», — заявили в ПФУ.

Раніше ми писали, що буде, якщо не пройти ідентифікацію.

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