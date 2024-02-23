Идентификация пенсионеров: в ПФУ предупредили о мошенниках, обманом получающих реквизиты карт

Пенсионный фонд Украины опубликовал официальное заявление с предупреждением пенсионерам.

Пенсионный фонд Украины предупредил о попытках злоумышленников обмануть пенсионеров в процессе идентификации.

Так, неизвестные лица, представляясь работниками Пенсионного фонда Украины, просят у пенсионеров – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые должны пройти физическую идентификацию, реквизиты банковских карт.

«Официально заявляем, что ни для подачи заявления на проведение физической идентификации с помощью видеоконференцсвязи, ни для процедуры идентификации, продления или возобновления выплат уполномоченные работники Фонда не используют для подтверждения личности пенсионера информацию о реквизитах банковских карт. Это не предусмотрено ни одним нормативным документом.

В случае если вам звонят по телефону с таким предложением, советуем сообщать о факте мошенничества органы Национальной полиции Украины», — заявили в ПФУ.

Раньше мы писали, что будет, если не пройти идентификацию.

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