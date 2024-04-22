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Україна увійшла до ТОП-5 країн за кількістю розлучень: рейтинг

14:28, 22 квітня 2024
Кількість розлучень в Україні досягає 70%.
Україна увійшла до ТОП-5 країн за кількістю розлучень: рейтинг
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Опубліковано рейтинг країн, в яких люди найчастіше розлучаються. Про це свідчать дані World of Statistics.

Україна, згідно з цим рейтингом за 2023 рік, потрапила до п'ятірки перших за цим критерієм.

Згідно з дослідженням, на першому місці Португалія із 94%, найменшу кількість розлучень нарахували в Індії (1%). Україна на п’ятому місці із 70%.

Як повідомляв Опендатабот, протягом першого півріччя 2023 року в Україні кількість зареєстрованих шлюбів скоротилася на 17% до відповідних показників 2022 – року початку повномасштабної війни. Натомість розлучень у 2023 році побільшало на третину.

Як виглядає рейтинг країн за кількістю розлучень:

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