Украина вошла в ТОП-5 стран по количеству разводов: рейтинг

Количество разводов в Украине достигает 70%.

Опубликован рейтинг стран, в которых люди чаще всего расстаются. Об этом свидетельствуют данные World of Statistics.

Украина, согласно этому рейтингу за 2023 год, попала в пятерку первых по этому критерию.

Согласно исследованию, на первом месте Португалия с 94% наименьшее количество разводов насчитали в Индии (1%). Украина на пятом месте с 70%.

Как сообщал Опендатабот, в течение первого полугодия 2023 года в Украине количество зарегистрированных браков сократилось на 17% до соответствующих показателей 2022 года начала полномасштабной войны. Разводов же в 2023 году увеличилось на треть.

Как выглядит рейтинг стран по количеству разводов:

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