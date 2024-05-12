У ПФУ пояснили, як підвищиться розмір пенсії за віком у разі відстрочки її призначення

Українці можуть розраховувати на підвищення розміру пенсії, якщо набули право на її призначення за віком, але виявили бажання працювати і одержувати виплати з більш пізнього віку.

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Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (стаття 29) передбачено підвищення розміру пенсії особам, які набули право на пенсію за віком, але виявили бажання працювати і одержувати пенсію з більш пізнього віку. Про це повідомили у Головному управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області.

Там зазначили, що пенсія за віком в цьому випадку призначається з урахуванням страхового стажу на день звернення за призначенням пенсії з підвищенням розміру пенсії за віком, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, на такий відсоток:

на 0,5 % – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк до 60 місяців;

на 0,75 % – за кожний повний місяць страхового стажу, починаючи з місяця, наступного за місяцем досягнення пенсійного віку у разі відстрочення виходу на пенсію на строк понад 60 місяців.

Підвищення розміру пенсії за неповний місяць страхового стажу не здійснюється. Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 цього Закону, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку, за умови, що до цього їм не призначалася будь-яка пенсія.

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