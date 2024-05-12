В ПФУ объяснили, как повысится размер пенсии по возрасту в случае отсрочки ее назначения

Украинцы могут рассчитывать на повышение размера пенсии, если получили право на ее назначение по возрасту, но изъявили желание работать и получать выплаты с более позднего возраста.

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Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (статья 29) предусмотрено повышение размера пенсии лицам, которые получили право на пенсию по возрасту, но изъявили желание работать и получать пенсию с более позднего возраста. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Запорожской области.

Там отметили, что пенсия по возрасту в этом случае назначается с учетом страхового стажа на день обращения по назначению пенсии с повышением размера пенсии по возрасту, исчисленному в соответствии со статьей 27 этого Закона, на такой процент:

на 0,5 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок до 60 месяцев;

на 0,75 % – за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста при отсрочке выхода на пенсию на срок свыше 60 месяцев.

Повышение размера пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится. Женщинам, родившимся в период до 31 декабря 1961 года, после выхода на пенсию устанавливается повышение размера пенсии, исчисленного в соответствии со статьей 27 настоящего Закона, в размере 2,5 процента за каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижение ими 60-летнего возраста, при условии, что до этого им не назначалась какая-либо пенсия.

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