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Кияни, які мають борги за комунальні послуги, можуть оформити розстрочку, щоб отримати субсидію

07:53, 22 жовтня 2024
Заборгованість за спожиті житлово-комунальні послуги можна оплачувати частинами, уклавши договір реструктуризації.
Кияни, які мають борги за комунальні послуги, можуть оформити розстрочку, щоб отримати субсидію
Джерело фото: Суспільне
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Кияни, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, можуть оплачувати заборгованість частинами, уклавши договір реструктуризації (розстрочення) заборгованості. Про це нагадали у КМДА.

Як пояснюється, це убезпечить споживача від подальшого накопичення боргу в період опалювального сезону та нарахування пені, а також дасть змогу оформити житлову субсидію.

Укласти такий договір і оплачувати борг частинами можна в одному з районних сервісних центрів комунального концерну «Центр комунального сервісу» або підписати дистанційно.

Нагадаємо, що Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що грошей на «зимові» субсидії та пільги закладено достатньо.

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Київ комунальне підприємство ЖКП

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