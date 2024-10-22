Киевляне, имеющие долги за коммунальные услуги, могут оформить рассрочку, чтобы получить субсидию

Задолженность за потребленные жилищно-коммунальные услуги можно оплачивать по частям, заключив договор реструктуризации.

Источник фото: Общественное

Киевляне, накопившие долги за потребленные жилищно-коммунальные услуги, могут оплачивать задолженность по частям, заключив договор реструктуризации (рассрочки) задолженности. Об этом напомнили в КГГА.

Как объясняется, это обезопасит потребителя от дальнейшего накопления долга в период отопительного сезона и начисления пени, а также позволит оформить жилищную субсидию.

Заключить такой договор и оплачивать долг по частям можно в одном из районных сервисных центров коммунального концерна «Центр коммунального сервиса» или подписать дистанционно.

Напомним, что Премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что денег на «зимние» субсидии и льготы заложено достаточно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.