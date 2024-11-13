В українських Карпатах уже зима – рятувальники показали високогір'я, яке припорошило снігом

У високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу.

Чарівна зима уже прийшла в українські Карпати. Рятувальники показали, як сьогодні виглядає гора Піп Іван Чорногірський та урочище Заросляк.

Так, у Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області повідомляють, що у високогір'ї Карпат зберігається мінусова температура повітря та опади у вигляді снігу.

Відтак, туристів просять утриматися від виходів у високогір’я в період ускладнення погодних умов.

«Враховуйте, що погода в горах змінюється декілька разів упродовж доби, тому обов’язково перевіряйте прогноз погоди. Якщо очікується погіршення погодних умов – це привід для того, аби скасувати похід», - наголошують рятувальники.

Крім того, фахівці радять уникати походів поодинці.

«Мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи складає не менше трьох осіб, для супроводу обирайте досвідченого гіда», - наголошують у ДСНС.

Також треба обов’язково зареєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, або мобільний застосунок «Порятунок у горах».

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