В украинских Карпатах уже зима – спасатели показали высокогорье, которое припорошило снегом

В высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха и осадки в виде снега.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Очаровательная зима уже пришла в украинские Карпаты. Спасатели показали, как выглядит сегодня гора Пип Иван Черногорский и урочище Заросляк.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщают, что в высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха и осадки в виде снега.

Следовательно, туристов просят воздержаться от выходов в высокогорье в период усложнения погодных условий.

«Учитывайте, что погода в горах меняется несколько раз в сутки, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для отмены похода», - отмечают спасатели.

Кроме того, специалисты советуют избегать походов в одиночку.

«Минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее трех человек, для сопровождения выбирайте опытного гида», - отмечают в ГСЧС.

Также необходимо обязательно зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее через онлайн-формы или мобильное приложение «Спасение в горах».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.