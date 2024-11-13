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В украинских Карпатах уже зима – спасатели показали высокогорье, которое припорошило снегом

13:21, 13 ноября 2024
В высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха и осадки в виде снега.
В украинских Карпатах уже зима – спасатели показали высокогорье, которое припорошило снегом
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Очаровательная зима уже пришла в украинские Карпаты. Спасатели показали, как выглядит сегодня гора Пип Иван Черногорский и урочище Заросляк.

В Главном управлении ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщают, что в высокогорье Карпат сохраняется минусовая температура воздуха и осадки в виде снега.

Следовательно, туристов просят воздержаться от выходов в высокогорье в период усложнения погодных условий.

«Учитывайте, что погода в горах меняется несколько раз в сутки, поэтому обязательно проверяйте прогноз погоды. Если ожидается ухудшение погодных условий – это повод для отмены похода», - отмечают спасатели.

Кроме того, специалисты советуют избегать походов в одиночку.

«Минимальное рекомендуемое количество участников туристической группы составляет не менее трех человек, для сопровождения выбирайте опытного гида», - отмечают в ГСЧС.

Также необходимо обязательно зарегистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях. Для удобства это можно сделать заранее через онлайн-формы или мобильное приложение «Спасение в горах».

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ГСЧС Закарпатье Прикарпатье

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