Уряд пропонує боротися з корупцією у приватній сфері і запровадити нові обов’язки для працівників

Кабмін пропонує встановити, що працівник, який проводить внутрішній аудит, зобов’язаний невідкладно з виявлення даних, що можуть свідчити про корупцію з боку працівників юрособи або інших осіб або про підбурення до корупції, проінформувати спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроекти щодо змін у сфері запобігання корупції, зокрема у приватній сфері. Наразі тексти законопроектів ще не опубліковані, але представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук повідомив наступні деталі.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері» №9505 пропонується:

з метою уніфікації термінології, використаної у Законі України «Про запобігання корупції», виключити з положень Закону та деяких інших законодавчих актів слова «та особливо відповідальне», «або особливо відповідального», а також усунути некоректність відсильного положення в абз. 10 ч. 2 ст. 57 Закону «Про запобігання корупції»;

передбачити у Законі «Про запобігання корупції», що працівник, який проводить внутрішній аудит, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення інформації, що може свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками юридичної особи або іншими особами та/або про підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи, інформувати спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері» №9506 пропонує:

виключити з примітки до ст. 172-6 та п. 1 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «та особливо відповідальне» у звʼязку з недоцільністю виокремлення та використання терміна «особи, які займають особливо відповідальне становище», оскільки законодавство не дає чіткої відповіді на запитання, у чому полягає різниця між категоріями «особи, які займають відповідальне становище» та «особи, які займають особливо відповідальне становище», а отже можна констатувати відсутність суттєвих відмінностей між цими категоріями.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що до Кримінального кодексу пропонують зміни у частині кримінальної відповідальності суддів за «корупційними» статтями. Зокрема суддів місцевих судів пропонується виключити з ч. 2 примітки до статті 368 КК, яка відносить їх до службових осіб, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 КК.

Автор: Наталя Мамченко

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