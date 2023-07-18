Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Зеленський підписав закон про випробувальний термін для українців без військового досвіду, які бажають служити в ЗСУ

Закон передбачає для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил України вперше (крім курсантів вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, а також тих, хто раніше проходив військову службу) обов’язкове встановлення випробування.

На офіцерські посади призначатимуть без військової освіти – Зеленський підписав закон

Глава держави підтримав закон про призначення на офіцерські посади бійців без військової освіти за умови проходження ними тримісячного випробувального терміну на офіцерській посаді.

Військовослужбовці, що втратили на війні близьких можуть йти з армії – Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає, що військовослужбовці, які втратили близьких на війні мають право на звільнення з війська.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Кабмін з 1 вересня збільшив комісію для нових позичальників в рамках програми «єОселя»

Згідно з рішенням уряду з 1 вересня комісія за надання та/або обслуговування кредиту зростає з 0,5% до 1% від суми кредиту.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Уряд пропонує боротися з корупцією у приватній сфері і запровадити нові обов’язки для працівників

10:37, 18 липня 2023
Кабмін пропонує встановити, що працівник, який проводить внутрішній аудит, зобов’язаний невідкладно з виявлення даних, що можуть свідчити про корупцію з боку працівників юрособи або інших осіб або про підбурення до корупції, проінформувати спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
Уряд пропонує боротися з корупцією у приватній сфері і запровадити нові обов’язки для працівників
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроекти щодо змін у сфері запобігання корупції, зокрема у приватній сфері. Наразі тексти законопроектів ще не опубліковані, але представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук повідомив наступні деталі.

Законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері» №9505 пропонується:

  • з метою уніфікації термінології, використаної у Законі України «Про запобігання корупції», виключити з положень Закону та деяких інших законодавчих актів слова «та особливо відповідальне», «або особливо відповідального», а також усунути некоректність відсильного положення в абз. 10 ч. 2 ст. 57 Закону «Про запобігання корупції»;
  • передбачити у Законі «Про запобігання корупції», що працівник, який проводить внутрішній аудит, зобов’язаний невідкладно, але не пізніше одного робочого дня з моменту виявлення інформації, що може свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень працівниками юридичної особи або іншими особами та/або про підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю юридичної особи, інформувати спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Законопроект «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів запобігання корупції, зокрема у приватній сфері» №9506 пропонує:

  • виключити з примітки до ст. 172-6 та п. 1 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення слова «та особливо відповідальне» у звʼязку з недоцільністю виокремлення та використання терміна «особи, які займають особливо відповідальне становище», оскільки законодавство не дає чіткої відповіді на запитання, у чому полягає різниця між категоріями «особи, які займають відповідальне становище» та «особи, які займають особливо відповідальне становище», а отже можна констатувати відсутність суттєвих відмінностей між цими категоріями.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що до Кримінального кодексу пропонують зміни у частині кримінальної відповідальності суддів за «корупційними» статтями. Зокрема суддів місцевих судів пропонується виключити з ч. 2 примітки до статті 368 КК, яка відносить їх до службових осіб, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 КК.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Лілія Катеринчук
    Лілія Катеринчук
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва