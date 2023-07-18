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Правительство предлагает бороться с коррупцией в частной сфере и ввести новые обязанности для работников

10:37, 18 июля 2023
Кабмин предлагает установить, что работник, проводящий внутренний аудит, обязан безотлагательно после выявления данных, свидетельствующих о коррупции со стороны работников юрлица или других лиц или о подстрекательстве к коррупции, проинформировать специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции
Правительство предлагает бороться с коррупцией в частной сфере и ввести новые обязанности для работников
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Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты об изменениях в сфере предотвращения коррупции, в частности, в частной сфере. Пока тексты законопроектов еще не опубликованы, но представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук сообщил следующие детали.

Законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию механизмов предотвращения коррупции, в частности в частной сфере» №9505 предлагается:

  • в целях унификации терминологии, использованной в Законе Украины «О предотвращении коррупции», исключить из положений Закона и некоторых других законодательных актов слова «и особо ответственное», «или особо ответственное», а также устранить некорректность отсылочного положения в абз. 10 ч. 2 ст. 57 Закона «О предотвращении коррупции»;
  • предусмотреть в Законе «О предотвращении коррупции», что работник, проводящий внутренний аудит, обязан безотлагательно, но не позднее одного рабочего дня с момента обнаружения информации, свидетельствующей о совершении коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений работниками юридического лица или другими лицами и/или о подстрекательстве к совершению коррупционного правонарушения, связанного с деятельностью юридического лица, информировать специально уполномоченного субъекта в сфере противодействия коррупции.

Законопроект «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях в связи с принятием Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании механизмов предотвращения коррупции, в частности в частной сфере» №9506 предлагает:

  • исключить из примечания к ст. 172-6 и п. 1 ч. 1 ст. 255 Кодекса Украины об административных правонарушениях слова «и особо ответственное» в связи с нецелесообразностью выделения и использования термина «лица, занимающие особо ответственное положение», поскольку законодательство не дает четкого ответа на вопрос, в чем разница между категориями «лица, которые занимают ответственное положение» и «лица, занимающие особо ответственное положение», а значит, можно констатировать отсутствие существенных различий между этими категориями.

Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Уголовный кодекс предлагают изменения в части уголовной ответственности судей по «коррупционным» статьям. В частности, судей местных судов предлагается исключить из ч. 2 примечания к статье 368 УК, которая относит их к должностным лицам, занимающим ответственное положение, в статьях 368, 368-5, 369 и 382 УК.

Автор: Наталья Мамченко

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