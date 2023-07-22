Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
До Кримінального кодексу пропонують зміни у частині кримінальної відповідальності суддів за «корупційними» статтями

Також суддів місцевих судів пропонується виключити з ч. 2 примітки до статті 368 КК, яка відносить їх до службових осіб, які займають відповідальне становище, у статтях 368, 368-5, 369 та 382 КК.

Суд скасував відмову прикордонної служби у виїзді студенту, який прямував на навчання за кордон

Апеляційний адміністративний суд підкреслив, що право позивача на виїзд з метою навчання не могло бути обмеженим, оскільки обмеження виїзду за кордон для військовозобов`язаних запроваджуються з метою захисту незалежності та територіальної цілісності України, тоді як позивач тимчасово від виконання відповідного обов`язку звільнений як здобувач фахової вищої освіти.

Відновлення розгляду скарг на суддів: Комітет рекомендував Раді прийняти законопроект в другому читанні та в цілому

Було вирішено рекомендувати до прийняття в другому читанні законопроект 9261, що передбачає тимчасову передачу функцій з розгляду скарг на судів Вищій раді правосуддя, але з відкладальною умовою.

У суді немає суддів, і нікому розглянути справу: як забезпечити доступ громадян до правосуддя

Доки законодавець ще визначається, чи треба йому розібратися із проблемою доступу громадян до правосуддя, якщо у суді немає кому розглянути справу, судді можуть частково взяти на себе місію із забезпечення такого доступу.

Cуддя КСУ матиме право на відставку лише після 7 років роботи у Суді, а міжнародні експерти вирішуватимуть, хто може претендувати на крісло у КСУ

Комітет підготував до ухвалення в цілому законопроект про новий порядок відбору суддів Конституційного Суду з переважним голосом міжнародних експертів.

  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВККС відновила два конкурси на посади суддів, які не були завершені попереднім складом Комісії

08:30, 22 липня 2023
Відновлено конкурси на 35 вакантних посад суддів місцевих судів та 7 вакантних посад суддів в судах Донбасу.
ВККС відновила два конкурси на посади суддів, які не були завершені попереднім складом Комісії
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 20 липня 2023 року вирішила продовжити два конкурси, які не були завершені попереднім складом ВККС.

Мова йдеться про такі конкурси:

конкурс, оголошений рішенням Комісії від 05 серпня 2019 року № 146/зп-19, на зайняття 7 вакантних посад суддів у місцевих загальних судах Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу раду правосуддя»

конкурс, оголошений рішенням Комісії від 05 серпня 2019 року № 145/зп-19, на зайняття 35 вакантних посад суддів у місцевих судах для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу третього пункту 13 розділу III «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя»

Вказані конкурси продовжені з етапу визначення результатів спеціальної перевірки та допуску кандидатів до участі в конкурсі.

Визначення результатів спеціальної перевірки, допуск до участі в конкурсах, а також формування рейтингу його учасників здійснюватиметься Комісією у складі Першої палати. Саме між членами Першої палати і відбудеться повторний автоматизований розподіл відповідних справ.

Нагадаємо, що 20 липня ВККС також здійснила перерозподіл справ низки категорій суддів, які ще не завершили процедуру кваліфікаційного оцінювання суддів. Відтак, фактично Комісія готується до відновлення кваліфікаційного оцінювання майже 2 тис. суддів, які досі не завершили цю процедуру у 2018-2019 роках.

А 19 липня ВККС оголосила про початок тимчасового відрядження суддів на посади 60 суддів в 21 суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Макаров
    Олег Макаров
    секретар Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Ігор Кощеєв
    Ігор Кощеєв
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Тетяна Козир
    Тетяна Козир
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Юлія Зоркіна
    Юлія Зоркіна
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ольга Лук’янчук
    Ольга Лук’янчук
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду