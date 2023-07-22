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  2. / Суд інфо

ВККС розпочинає процедуру відрядження суддів – відомі перші судді

14:30, 22 липня 2023
Питання відрядження суддів, а також дострокового припинення відрядження, будуть розглянуті у серпні.
ВККС розпочинає процедуру відрядження суддів – відомі перші судді
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 2 серпня 2023 року проведе перше у своєму новому складі засідання з розгляду питань відрядження чи закінчення відрядження суддів.

Так, буде розглянуте питання про відрядження вказаних суддів до іншого суду за їх згодою:

1) до Ананьївського районного суду Одеської області:

Шевченко Лілії Володимирівни, судді Артемівського міськрайонного суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

2) до Валківського районного суду Харківської області:

Журавель Олени Олександрівни, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;

Кочнєва Олега Володимировича, судді Первомайського міськрайонного суду Харківської області;

Левченка Андрія Миколайовича, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Шаньшини Марини Валеріївни, судді Краснолиманського міського суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

3) до Дергачівського районного суду Харківської області:

Коваленко Наталії Вікторівни, судді Лисичанського міського суду Луганської області;

Левченка Андрія Миколайовича, судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області;

Рикова Миколи Івановича, судді Великобурлуцького районного суду Харківської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв;

4) до Київського районного суду міста Полтави:

Вергун Наталії Володимирівни, судді Шишацького районного суду Полтавської області;

Варибруса Вадима Анатолійовича, судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв;

5) до Козятинського міськрайонного суду Вінницької області:

Щерби Надії Леонідівни, судді Піщанського районного суду Вінницької області.

Час розгляду питання: 09 год 30 хв.

Також, 2 серпня Комісія розгляне питання про дострокове закінчення відрядження наступних суддів:

1) судді Балаклійського районного суду Харківської області Тімонової Валентини Миколаївни, відрядженої до Камінь-Каширського районного суду Волинської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв;

2) судді Нововоронцовського районного суду Херсонської області Каневського Вячеслава Олександровича, відрядженого до Миронівського районного суду Київської області.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв;

3) суддів Херсонського міського суду Херсонської області, відряджених до інших судів:

Валігурської Людмили Василівни – до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області;

Гаврилова Дімітрія Вікторовича – до Погребищенського районного суду Вінницької області;

Зубова Олександра Сергійовича – до Татарбунарського районного суду Одеської області;

Корецького Дмитра Борисовича – до Арцизького районного суду Одеської області;

Корольчук Наталії Василівни – до Самбірського міськрайонного суду Львівської області;

Кузьміної Оксани Іванівни – до Суворовського районного суду міста Одеси;

Радченко Галини Анатоліївни – до Васильківського міськрайонного суду Київської області;

Рєпіна Костянтина Костянтиновича – до Козівського районного суду Тернопільської області;

Рябцевої Марії Сергіївни – до Приморського районного суду міста Одеси;

Рядчої Тетяни Іванівни – до Малиновського районного суду міста Одеси;

Шестакової Яни Вікторівни – до Приморського районного суду міста Одеси.

Час розгляду питання: 13 год 00 хв.

Нагадаємо, що до відновлення роботи повноважного складу ВККС, питання тимчасового відрядження суддів розглядалося головою Верховного Суду із залучення Вищої ради правосуддя та ДСА.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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