651 суддя потребує поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій

Покращення умов проживання потребують 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників ТУ ДСА.

Ілюстративне фото \ Дмитро Ларін

Державна судова адміністрація та Вища рада правосуддя повідомили про кількість суддів, помічників суддів, працівників апаратів судів та працівників територіальних управлінь ДСА, які потребують поліпшення житлових умов.

Так, згідно з даними ДСА, з лютого 2022 року було пошкоджено 405 житлових приміщень суддів, працівників апаратів судів та працівників ТУ ДСА.

В цілому ж, поліпшення житлових умов, зокрема, внаслідок бойових дій, потребують 931 представник судової влади.

Це 651 суддя, 174 працівника апаратів судів, 88 помічників суддів та 18 працівників територіальних управлінь ДСА.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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