В Україні можуть зрости ціни на автомобілі, - Мінекономіки попереджає про наслідки законопроекту Мар’яна Заблоцького

Законопроект депутата від «Слуги народу» Мар’яна Заблоцького 9460 про зміни в оцінці транспортних засобів загрожує промисловому безвізу та призведе до зростання цін на автомобілі, - Міністерство економіки надало висновок.

В Україні можуть зрости споживчі ціни на автомобілі. Такий прогноз наслідків прийняття внесеного народним депутатом від «Слуги народу» Мар’яном Заблоцьким законопроекту 9460 зробило Міністерство економіки України. Крім того, як підкреслило Міністерство економіки, даний законопроект загрожує підписанню «промислового безвізу».

Йдеться про законопроект 9460 про внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», який 4 липня 2023 року зареєстрували народні депутати України Мар’ян Заблоцький і Олександр Куницький.

Фактично цей проект повністю дублює за змістом попередній законопроект Заблоцького під номером 9210. Втім, від зміни назви і номеру суть законопроекту 9460 не змінилася. Він містить у собі ризики як для держави, так і для бізнесу та звичайних громадян. Крім того, створює передумови для зростання кількості ДТП на дорогах України. Про це зазначають у своєму висновку на законопроект профільні заступники Міністра економіки.

Зокрема, що стосується наслідків від прийняття такого законопроекту безпосередньо для українських громадян та для українського бізнесу, то їх Мінекономіки констатувало дуже просто – підвищення цін.

Так, пропонується доповнити Закон про ввезення транспортних засобів, нормою про те, що експлуатація транспортних засобів, які не мають документів, що засвідчують відповідність транспортних засобів вимогам технічних регламентів та екологічних норм, заборонятиметься.

«Впровадження такої норми призведе до суттєвого збільшення звернень осіб, які експлуатують транспортні засоби і придбали їх після першої державної реєстрації, тобто не мають чинного документа про відповідність такого засобу встановленим вимогам, до відповідних органів з оцінки відповідності, що у свою чергу призведе до неможливості експлуатації транспортних засобів, які були вперше зареєстровані до дати набрання чинності останніми змінами до технічних вимог до колісних транспортних засобів (наразі це 19.11.2021 – дата набрання чинності наказом Мінінфраструктури від 15.09.2021 № 487 «Про затвердження Змін до Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання»).

Це може мати наслідком підвищення рівня цін на транспортні засоби через необхідність оновлення автопарку суб’єктів господарювання будь-якої форми власності, що в умовах воєнного стану також призведе до підвищення рівня споживчих цін», - зазначили у міністерстві.

Крім того, як підкреслює Міністерство економіки, «прийняття запропонованих законопроектом 9460 змін негативно впливатиме на виконання Україною зобов’язань в рамках Угоди про асоціацію, оскільки запровадження одностороннього визнання результатів оцінки відповідності, проведених в державах-членах ЄС, нівелює досягнуті результати в рамках переговорного процесу стосовно укладення Угоди АСАА в перших пріоритетних секторах промислової продукції, а саме машин». Тобто, законопроект Заблоцького-Куницького ставить під загрозу подальшу економічну євроінтеграцію України, а саме «промисловий безвіз».

Ураховуючи зазначене, законопроект не підтримується Мінекономіки.

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