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В Украине могут вырасти цены на автомобили, - Минэкономики предупреждает о последствиях законопроекта Марьяна Заблоцкого

12:22, 7 августа 2023
Законопроект депутата от «Слуги народа» Марьяна Заблоцкого 9460 об изменениях в оценке транспортных средств угрожает промышленному безвизу и приведет к росту цен на автомобили, - Министерство экономики дало заключение.
В Украине могут вырасти цены на автомобили, - Минэкономики предупреждает о последствиях законопроекта Марьяна Заблоцкого
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В Украине могут вырасти потребительские цены на автомобили. Такой прогноз последствий принятия внесенного народным депутатом от «Слуги народа» Марьяном Заблоцким законопроекта 9460 сделало Министерство экономики Украины. Кроме того, как подчеркнуло Министерство экономики, этот законопроект грозит подписанию «промышленного безвиза».

Речь идет о законопроекте 9460 о внесении изменений в Заключительные и переходные положения Закона «О технических регламентах и оценке соответствия», который 4 июля 2023 зарегистрировали народные депутаты Украины Марьян Заблоцкий и Александр Куницкий.

Фактически, этот проект полностью дублирует по содержанию предыдущий законопроект Заблоцкого под номером 9210. Впрочем, от изменения названия и номера суть законопроекта 9460 не изменилась. Он включает в себя риски как для государства, так и для бизнеса и обычных граждан. Кроме того, создает предпосылки для роста ДТП на дорогах Украины. Об этом отмечают в своем заключении на законопроект профильные заместители Министра экономики.

В частности, что касается последствий принятия такого законопроекта непосредственно для украинских граждан и для украинского бизнеса, то их Минэкономики констатировало очень просто – повышение цен.

Так, предлагается дополнить Закон о ввозе транспортных средств нормой о том, что эксплуатация транспортных средств, не имеющих документов, удостоверяющих соответствие транспортных средств требованиям технических регламентов и экологических норм, будет запрещено.

«Внедрение такой нормы приведет к существенному увеличению обращений лиц, которые эксплуатируют транспортные средства и приобрели их после первой государственной регистрации, т. е. транспортных средств, которые были впервые зарегистрированы до даты вступления в силу последних изменений к техническим требованиям к колесным транспортным средствам (сейчас это 19.11.2021 – дата вступления в силу приказа Мининфраструктуры от 15.09.2021 № 487 «Об утверждении Изменений в Порядок утверждения конструкции частей и оборудования»).

Это может повлечь повышение уровня цен на транспортные средства из-за необходимости обновления автопарка субъектов хозяйствования любой формы собственности, что в условиях военного положения также приведет к повышению уровня потребительских цен», - отметили в министерстве.

Кроме того, как подчеркивает Министерство экономики, «принятие предложенных законопроектом 9460 изменений будет негативно влиять на выполнение Украиной обязательств в рамках Соглашения об ассоциации, поскольку введение одностороннего признания результатов оценки соответствия, проведенных в государствах-членах ЕС, нивелирует достигнутые результаты в рамках переговорного процесса о заключении Соглашения АСАА в первых приоритетных секторах промышленной продукции, а именно машин». То есть законопроект Заблоцкого-Куницкого ставит под угрозу дальнейшую экономическую евроинтеграцию Украины, а именно «промышленный безвиз».

Учитывая это, законопроект не поддерживается Минэкономики.

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