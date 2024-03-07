Верховний Суд розтлумачив, коли вважається, що слідчий вчасно звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування

Верховний Суд скасував рішення судів, які закрили провадження у зв'язку із тим, що після повідомлення про підозру закінчився строк досудового розслідування.

За своєчасного звернення слідчого чи прокурора до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в термін, встановлений ч. 5 ст. 294 КПК, відповідальність за належний розгляд клопотання цілком покладається на суд.

У строк досудового розслідування не може бути включений період, який минув між закінченням попередньо визначеного строку досудового розслідування і розглядом клопотання про продовження строку досудового розслідування. Відповідну позицію висловила колегія суддів Першої судової палати ККС ВС від 23 січня 2024 року у справі №752/13530/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд кримінальне провадження щодо обвинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК, закрив на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у зв'язку із тим, що після повідомлення їм про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК.

Апеляційний суд таке рішення залишив без зміни.

У касаційній скарзі прокурор стверджує, що суди попередніх інстанцій безпідставно визначили кінцевий строк досудового розслідування 28.04.2022, не врахувавши при цьому, що відповідно до ухвали місцевого суду від 25.04.2022 кінцевим строком досудового розслідування є 28.06.2022.

Позиція Касаційного кримінального суду

ККС скасував рішення судів попередніх інстанцій та призначив новий розгляд у суді першої інстанції. ККС зазначив, що у цьому провадженні строки досудового розслідування неодноразово продовжувалися, останній раз до 8 місяців, які спливали 28.02.2022.

Суди попередніх інстанцій в оскаржених рішеннях виходили з того, що строк досудового розслідування, продовжений ухвалою слідчого судді від 25.04.2022 до 10 місяців, сплив 28.04.2022, оскільки його перебіг продовжився після 28.02.2022, коли спливли 8 місяців строку досудового розслідування.

Однак суди не врахували тієї обставини, що слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування 21.02.2022, за 7 днів до спливу строку, визначеного попередньою ухвалою слідчого судді, однак це клопотання було розглянуто і задоволено слідчим суддею лише 25.04.2022.

ВС у постанові від 1.09.2022 у справі № 290/278/21 дійшов висновку, що у випадку своєчасного звернення слідчого чи прокурора до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в термін, встановлений ч. 5 ст. 294 КПК, відповідальність за своєчасний та належний розгляд клопотання цілком покладається на суд.

Сторона обвинувачення у цій справі виконала вимоги ч. 5 ст. 294 КПК, вчасно звернувшись до слідчого судді з відповідним клопотанням. Таким чином, на слідчому судді лежав обов’язок забезпечити його розгляд у строк, визначений процесуальним законом. ККС не вбачає в матеріалах провадження підстав вважати, що сторона обвинувачення якимось чином сприяла тому, щоб це клопотання було розглянуто більш ніж через два місяця після його подання.

ККС вважає, що в строк досудового розслідування не може бути включений період, який минув між закінченням 28.02.2022 попередньо визначеного строку досудового розслідування і розглядом клопотання про продовження строку досудового розслідування 25.04.2022. Суди попередніх інстанцій не врахували цю обставину при визначенні дати закінчення строку досудового розслідування, що мало вирішальне значення для висновку, чи було направлено обвинувальний акт у цій справі до суду вчасно. Це перешкодило судами ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.