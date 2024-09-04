Тиснути на суди стане простіше, якщо роль голови суду буде нівельована

Нівелювання ролі голів судів може призвести до замовчування проблем в судовій владі, погіршення взаємодії і посилення тиску на суди.

Здійснюючи свої повноваження, голова суду захищає незалежність та безсторонність суду в цілому та кожного з суддів. Про це у своєму Висновку 19 (2016) зазначила Консультативна рада європейських суддів (КРЄС).

«Голови судів відіграють ключову роль у представництві відповідних судів. Згідно з інформацією, яка була надана членами КРЄС щодо ситуацій у їхніх державах, вага саме цієї ролі зростає. У цьому відношенні голови судів сприяють розвиткові судової системи загалом, забезпечуючи відправлення окремими судами незалежного правосуддя високої якості» - зазначає КРЄС.

Разом з тим, в Україні час від часу виникає ідея ще більш применшити роль голів судів, зробивши з них «чергових по суду», або й зовсім нівелювати її. Втім, пропонуючи визначати будь-кого з колективу суду, наприклад, «сліпим жеребом», фактично примушуючи очолити суд, і на строк, скажімо, в один рік, чомусь не враховується практика країн ЄС, США, Канади та іншого цивілізованого світу, де голови судів часто займають посади до пенсії, будучи носіями інституційної пам’яті.

Роль голів судів полягає зокрема у представництві судів та колег-суддів перед іншими органами та інституціями, перед громадськістю, медіа, адвокатурою, прокуратурою, міністерством юстиції, зазначає КРЄС.

Отже, у разі, якщо суд не матиме офіційного представника або ж цей представник не буде мати лідерських здібностей презентувати позицію колективу, чи зовсім не буде зацікавлений у цьому (якщо його «змусили» очолити суд, оскільки просто настала його «черга»), це може мати згубні наслідки для судової системи, а не лише для окремого суду.

По-перше, таким чином буде знищений ефективний зворотній зв’язок як між судами та органами суддівського врядування і самоврядування, ДСА, так і між гілками влади. З урахуванням того, що Україна перебуває у стані відстоювання своєї незалежності, постійно має відбивати атаки ворога, частина судів знаходиться на лінії зіткнення, мають дефіцит кадрів, проблеми з фінансовим забезпеченням, відсутність належної комунікації призведе до замовчування проблем.

По-друге, буде значно простіше здійснювати тиск на суддів, наприклад, з боку правоохоронних органів (який, судячи зі звернень суддів до ВРП, триває) і з боку органів виконавчої гілки влади. На цьому наголосила у своєму Висновку і КРЄС.

«Відносини голів судів з іншими державними органами мають виходити з фундаментального принципу рівності та розподілу гілок державної влади. КРЄС дотримується думки, що треба уникати участі представників виконавчої влади в управлінських органах судів та трибуналів. Така участь може призвести до втручання в повноваження судів, що може загрожувати суддівській незалежності .

У будь-якому випадку в таких ситуаціях голови судів відіграють важливу роль – запобігти можливому втручанню виконавчої влади в діяльність судів» - зазначено у Висновку.

Також КРЄС рекомендує, щоб «ті, хто призначаються головами судів, самі мали б суттєвий досвід відправлення правосуддя».

Втім, як відомо, за останні роки в Україні звільнилася у відставку значна частина досвідчених суддів.

Тож, пропозиція «автоматично» і фактично примусово змінювати голову суду може впиратися у потребу знайти суддю, який має відповідний досвід роботи (і, до того, здатен і бажає взяти на себе велику відповідальність), а це в нинішніх обставинах досить проблематично.

Крім того, як зазначає КРЄС, голови суду мають слугувати прикладом іншим та створювати атмосферу, у якій судді могли б звертатися до них за підтримкою та допомогою при здійсненні своїх повноважень, у тому числі з питань етики та деонтології. Отже, досвід та лідерські якості також, на думку Ради, є необхідними характеристиками.

В Україні повноваження голів судів наразі значно обмежені. Втім, у деяких державах-членах Ради Європи, як вказує КРЄС, повноваження голів судів можуть бути надзвичайно широкими. Вони включають питання добору та призначення, установлення ступенів винагороди суддів, переводу до іншого суду, дисципліни, оцінки роботи та звільнення суддів. Крім того, відповіді країн Європи, які було надано членами КРЄС, також свідчать, що голови судів мають певні повноваження стосовно утримання та безпеки інфраструктури та приміщень суду, повноваження з розподілу судового бюджету тощо.

«Наприклад, вони можуть проаналізувати наявність ресурсів, які є необхідними для роботи зі справами в розумні строки, та розпочати обговорення з органами центральної влади питання необхідності відповідних бюджетних надходжень.

Бюджетні питання є важливими, оскільки вони значною мірою залежать від адміністративної побудови судової системи, рівня її автономії та розподілу повноважень усередині системи. Критерії, якими послуговуються в процесі розподілу фінансових та людських ресурсів між різними судами, є ключовим фактором, що визначає роль голів судів.

Така роль має бути або вирішальною, або значною, що має особливе значення в деяких державах-членах, де розподіл ресурсів судової системи є надзвичайно централізований, а відповідні повноваження голів судів є обмеженими.

Однак голови судів повинні мати повноваження з управління бюджетом свого суду» - підкреслює КРЄС.

Тобто, голова суду має бути не лише бути лідером, а й також мати бажання розібратися у питаннях бюджету та безпеки суду.

Стосовно строків перебування на посади голови суду, як вказано у Висновку, держави-члени мають різноманітні варіанти.

«Цей строк може коливатися від двох до семи років, з можливістю повторного обрання один чи декілька разів. У деяких країнах голови судів з часу свого призначення чи обрання можуть залишатися на цій посаді до досягнення пенсійного віку» - зазначає КРЄС.

«КРЄС рекомендує знайти, у відповідності до національного інституційного контексту, належний баланс між окресленими двома напрямками. Також треба зважати, що кожні вибори чи призначення голови суду будуть справляти певний вплив на відповідний суд.

Гарантії незмінюваності судді таким же чином застосовуються й до посади голови суду. КРЄС погоджується, що гарантії перебування на посаді та належні умови роботи суддів є абсолютно необхідними елементами існування суддівської незалежності відповідно до всіх міжнародних правових стандартів, включно зі стандартами Ради Європи. Ці стандарти не містять жодних положень, які б заперечували, що принцип незмінюваності судді на посаді має застосовуватися до строку перебування на посаді голів судів, незалежно від того, чи, окрім своїх суддівських повноважень, голови також виконують адміністративні чи управлінські функції» - йдеться у Висновку.

При цьому КРЄС посилається на п. 17 спільної окремої думки суддів ЄСПЛ до рішення ЄСПЛ по справі «Бака проти Угорщини». В цій справі судді зазначили, що «звільнення (заявника) з посади Голови Верховного Суду створило охолоджувальний ефект на висловлення професійної думки іншими суддями, незалежність судової системи та верховенство права в Угорщині. За цих політичних та соціальних обставин, Суд відчуває серйозний ризик того, що конвенційним правам і свободам загрожуватиме небезпека в Угорщині, оскільки вони можуть опинитися в руках тієї чи іншої політичної більшості, здатної маніпулювати вищими представниками суддівського корпусу як маріонетками».

Також, як вказала КРЄС, якщо судді призначаються головами судів, таке головування повинно тривати повний термін.

Слід зауважити, що у Німеччині, наприклад, немає як такого «терміну повноважень голови суду» (як і в багатьох інших країнах Європи).

Після призначення голови судів обіймають посаду до виходу на пенсію. Загалом їх призначають, коли їм виповнюється 50–55 років, тож до виходу на пенсію їм залишається приблизно 10–15 років роботи. Відповідно одну й ту ж посаду голова суду може займати до виходу на пенсію.

Якщо брати до уваги США, то Верховний Суд США очолює з 2005 року незмінний голова – Джон Робертс.

У Канаді голови судів також можуть займати посаду до самої відставки. Так, Беверлі МакЛахлін була головою Верховного Суду Канади з 2000 по 2017 рік. З 2017 року, тобто, вже 7 років, суд очолює Ріхард Вагнер. Головою Верховного суду Сполученого Королівства з 2020 року є Роберт Рід, який до цього був очільником в іншому суді протягом 10 років.

Чомусь в більшості розвинутих країн не потрібно законом встановлювати певний строк повноважень і змушувати колектив суду «чергуватися», кому завтра доведеться брати на себе величезний обсяг обов’язків з представництва і відстоювання інтересів суду та незалежності суддів. Натомість дане питання – штучно чи ні – постійно підіймається в Україні.

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