Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Доопрацьований проект Бюджету на 2024 рік передбачає збільшення видатків на ВРП та ВККС та зменшення – на суди

У поданому 2 листопада проекті Бюджету-2024 вирішено зменшити видатки розвитку судів на 62,156 млн та збільшити видатки споживання Вищої ради правосуддя і ВККС.

ВККС затвердила нову форму декларації доброчесності судді після 5 годин дискусій

У новій формі декларації доброчесності судді з'явились нові твердження про мову, про рф та окуповані території, про дії щодо набуття громадянства іншої держави, про майно, яким особа користується.

Вища рада правосуддя заявила, що їй бракує площі приміщення, щоб виконувати роботу якісно і вчасно

Вища рада правосуддя звернулася з приводу відсутності у проекті Бюджету на 2024 рік необхідних видатків до голови Комітету Верховної Ради і зауважила, що їй треба ще 2173,1 кв м додаткової площі для того, аби працювати якісно.

В суддівському врядуванні поки що не вирішили, чи потрібно звільняти заступників керівників апаратів судів

Питання звільнення заступників керівників апаратів судів, ймовірно, буде вирішено в останній момент.

Верховна Рада за пропозицією Володимира Зеленського анулює Консульську конвенцію між Україною та рф

Консульська конвенція зокрема передбачала надання правової допомоги у разі затримання, арешту або будь-якого іншого обмеження свободи громадян на території акредитуючої держави.

  1. Судова практика

За вчинення антиконкурентних дій суд стягнув з товариства понад 3 млн гривень: деталі справи

15:59, 3 листопада 2023
Товариством порушено законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів, проведеного комунальною міською лікарнею, тендера на закупівлю медичних матеріалів.
За вчинення антиконкурентних дій суд стягнув з товариства понад 3 млн гривень: деталі справи
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Тернопільська обласна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до комунальної міської лікарні та товариства про визнання недійсними рішення тендерного комітету, договору про закупівлю товарів та стягнення коштів у розмірі 3 270 966,07 грн. Про це повідомляє пресслужба Господарського суду Тернопільської області.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що товариством порушено законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів, проведеного комунальною міською лікарнею, тендера на закупівлю медичних матеріалів. У діях товариства прокуратура виявила наявність умислу на вчинення правочину, який завідомо суперечить інтересам держави та суспільства. Відповідач намагався протиправно усунути конкуренцію під час проведення публічної закупівлі, нівелювати ефективність її результатів та у незаконний спосіб одержати право на укладення спірного договору не на конкурентних засадах.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд встановив, що дії товариства, у взаємозв’язку з ФОП - учасником процедури закупівлі, базувались на спільній стратегії у торгах, яка виявилась у не зниженні цінових пропозицій, наявності господарських відносин між вказаним суб`єктами господарювання, фактичному розташуванні за однаковими адресами, використання одного електронного майданчика та одних і тих же ІР-адрес, схожості в оформленні документів у складі тендерних пропозицій, тощо - є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів.

Суд дійшов висновку, що такі дії товариства спрямовані на порушення встановленого юридичного господарського порядку з метою одержання права на укладення договору не на конкурентних засадах, що не узгоджується із законною господарською діяльністю у сфері публічних закупівель, а отже, суперечить інтересам держави та суспільства, його моральним засадам оскільки порушує правові та економічні засади функціонування вказаної сфери суспільних відносин, не сприяє, а навпаки, обмежує розвиток конкуренції у державі. У діях товариства вбачається наявність умислу на вчинення правочину, який завідомо суперечить інтересам держави та суспільства,  метою яких є усунення конкуренції під час проведення зазначеного тендера та недобросовісне отримання права на укладення договору.

При цьому товариство, маючи намір щодо отримання незаконного права на укладення договору з метою одержання прибутку, порушуючи інтереси держави та суспільства, а також інших учасників ринкових відносин, усвідомлюючи протиправність таких дій, їх суперечність інтересам держави і суспільства, прагнучи та свідомо допускаючи настання протиправних наслідків, взяло участь в проведенні конкурентної процедури закупівлі, нехтуючи змагальністю у ній, внаслідок чого привласнило бюджетні кошти в сумі 3 270 966,07 грн.

Врахувавши усі обставини справи, суд визнав недійсним рішення тендерного комітету та договір на закупівлю медичних товарів. При цьому зауважив, що неправомірна поведінка, що мала місце на стадії проведення процедури закупівлі та прийняття спірного протоколу, не може мати правомірного наслідку - укладення договору. Отже, недійсність результатів спірної закупівлі свідчить про незаконність укладеного за підсумками її проведення договору.

Грошові кошти в сумі 3 270 966,07 грн, які були перераховані комунальною міською лікарнею товариству на виконання спірного договору, суд стягнув з товариства на користь лікарні, та в подальшому з лікарні - у дохід держави.

Ознайомитись з рішенням суду у справі № 921/386/23 можна у ЄДРСР. 

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Бондаренко
    Олег Бондаренко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування
  • Олеся Постигач
    Олеся Постигач
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Миронюк
    Сергій Миронюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Євген Петров
    Євген Петров
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді