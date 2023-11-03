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За совершение антиконкурентных действий суд взыскал с общества более 3 млн гривен: детали дела

15:59, 3 ноября 2023
Общество нарушило законодательство о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий по искажению результатов, проведенного коммунальной городской больницей, тендера на закупку медицинских материалов.
За совершение антиконкурентных действий суд взыскал с общества более 3 млн гривен: детали дела
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Тернопільська обласна прокуратура звернулася до Господарського суду Тернопільської області з позовом до комунальної міської лікарні та товариства про визнання недійсними рішення тендерного комітету, договору про закупівлю товарів та стягнення коштів у розмірі 3 270 966,07 грн. Про це повідомляє пресслужба Господарського суду Тернопільської області.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що товариством порушено законодавство про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій щодо спотворення результатів, проведеного комунальною міською лікарнею, тендера на закупівлю медичних матеріалів. У діях товариства прокуратура виявила наявність умислу на вчинення правочину, який завідомо суперечить інтересам держави та суспільства. Відповідач намагався протиправно усунути конкуренцію під час проведення публічної закупівлі, нівелювати ефективність її результатів та у незаконний спосіб одержати право на укладення спірного договору не на конкурентних засадах.

Дослідивши наявні в матеріалах справи докази, суд встановив, що дії товариства, у взаємозв’язку з ФОП - учасником процедури закупівлі, базувались на спільній стратегії у торгах, яка виявилась у не зниженні цінових пропозицій, наявності господарських відносин між вказаним суб`єктами господарювання, фактичному розташуванні за однаковими адресами, використання одного електронного майданчика та одних і тих же ІР-адрес, схожості в оформленні документів у складі тендерних пропозицій, тощо - є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів торгів.

Суд дійшов висновку, що такі дії товариства спрямовані на порушення встановленого юридичного господарського порядку з метою одержання права на укладення договору не на конкурентних засадах, що не узгоджується із законною господарською діяльністю у сфері публічних закупівель, а отже, суперечить інтересам держави та суспільства, його моральним засадам оскільки порушує правові та економічні засади функціонування вказаної сфери суспільних відносин, не сприяє, а навпаки, обмежує розвиток конкуренції у державі. У діях товариства вбачається наявність умислу на вчинення правочину, який завідомо суперечить інтересам держави та суспільства,  метою яких є усунення конкуренції під час проведення зазначеного тендера та недобросовісне отримання права на укладення договору.

При цьому товариство, маючи намір щодо отримання незаконного права на укладення договору з метою одержання прибутку, порушуючи інтереси держави та суспільства, а також інших учасників ринкових відносин, усвідомлюючи протиправність таких дій, їх суперечність інтересам держави і суспільства, прагнучи та свідомо допускаючи настання протиправних наслідків, взяло участь в проведенні конкурентної процедури закупівлі, нехтуючи змагальністю у ній, внаслідок чого привласнило бюджетні кошти в сумі 3 270 966,07 грн.

Врахувавши усі обставини справи, суд визнав недійсним рішення тендерного комітету та договір на закупівлю медичних товарів. При цьому зауважив, що неправомірна поведінка, що мала місце на стадії проведення процедури закупівлі та прийняття спірного протоколу, не може мати правомірного наслідку - укладення договору. Отже, недійсність результатів спірної закупівлі свідчить про незаконність укладеного за підсумками її проведення договору.

Грошові кошти в сумі 3 270 966,07 грн, які були перераховані комунальною міською лікарнею товариству на виконання спірного договору, суд стягнув з товариства на користь лікарні, та в подальшому з лікарні - у дохід держави.

Ознайомитись з рішенням суду у справі № 921/386/23 можна у ЄДРСР. 

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