Директору ліцею винесли догану через майстер-клас із виготовлення пряників на підтримку ЗСУ — що вирішив апеляційний суд

Директору у провину поставили порушення освітнього процесу, недотримання вимог Санітарного регламенту і порушення порядку обчислення заплати вчителю 1 класу через майстер-клас.

Ілюстративне фото, джерело — patriot.dp.ua

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Хмельницький апеляційний суд скасував наказ про винесення догани директору ліцею, пов’язаної з майстер-класом із виготовлення пряників на підтримку ЗСУ.

Суд, розглядаючи справу №686/13321/24, визнав протиправним і скасував наказ Департаменту освіти та науки міської ради про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора ліцею, стягнув на його користь 3 000 грн моральної шкоди, а також 12 044 грн судових витрат.

Обставини справи:

Директор Ліцею №13 Хмельницької міської ради звернувся до місцевого суду після того, як комісія департаменту освіти за результатами перевірки звернення громадянки на діяльність навчального закладу наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Причина – неналежне виконання посадових обов`язків.

Стягнення незаконне і за надуманими звинуваченнями, вважає керівник ліцею. Суду пояснив, що йому у провину поставили порушення освітнього процесу, недотримання вимог Санітарного регламенту для закладів середньої освіти й порушення порядку обчислення заплати вчителю 1 класу через майстер-клас із виготовлення пряників на підтримку ЗСУ.

Його провели під час інтегрованого уроку за ініціативою батьків першокласників. Для цього був укладений договір разової оренди приміщення з підприємцем, який орендує частину приміщення ліцею. ФОП продає солодощі та іграшки, проте його орендодавець – управління міської ради й умови договору оренди не передбачають узгодження асортименту товарів з адміністрацією навчального закладу та й доказів реалізації заборонених товарів учням немає. Директор додав, що обмеження Санітарного регламенту для закладів середньої освіти щодо реалізації товарів стосуються шкільних буфетів та торгівельних апаратів.

Він також відкинув звинувачення щодо порушень в оплаті праці вчителя першокласників, зауваживши на змінах у розкладі уроків для уникнення накладень, які не врахувала комісія департаменту.

Тому просив суд визнати протиправним і скасувати наказ департаменту про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, стягнути на його користь 5 000 грн моральної шкоди й судові витрати.

Хмельницький міськрайонний суд у задоволенні позову й заяви відмовив. Керівник навчального закладу оскаржив судові рішення до апеляційного суду з проханням їх скасувати та задовольнити його вимоги.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду звернула увагу, що для правомірного накладення дисциплінарного стягнення роботодавцем має бути сукупність таких умов: порушення повинно стосуватися лише тих обов`язків, які є складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку; невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов`язків має бути винним, скоєним без поважних причин умисно або з необережності.

На думку апеляційного суду, проведення такого майстер-класу не суперечить вимогам Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та узгоджується з Указом Президента України про затвердження Стратегії національно-патріотичного виховання й відповідними місцевими програмами та планами заходів щодо її реалізації.

Щодо порушення Санітарного регламенту – зауважила, що обов`язки керівника комунального закладу загальної середньої освіти щодо організації харчування учнів, передбачені посадовою інструкцією, не стосуються реалізації продовольчих товарів підприємцем за договором оренди. До того ж договір не передбачає узгодження асортименту з адміністрацією ліцею й у матеріалах справи немає доказів продажу учням заборонених солодощів, снеків чи іграшок.

Факт порушення директором порядку обчислення заробітної плати вчительці ліцею через недотримання розкладу уроків також не знайшов свого підтвердження, зазначив Хмельницький апеляційний суд.

Відтак апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу керівника ліцею: погодився з його доводами, що наказ департаменту освіти та науки слід визнати протиправним і скасувати його, але суму моральної шкоди вирішив стягнути меншу від заявленої – 3000 грн. Також задовольнив прохання про стягнення з департаменту 12044 грн судових витрат.

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