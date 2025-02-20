Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Директору ліцею винесли догану через майстер-клас із виготовлення пряників на підтримку ЗСУ — що вирішив апеляційний суд

13:02, 20 лютого 2025
Директору у провину поставили порушення освітнього процесу, недотримання вимог Санітарного регламенту і порушення порядку обчислення заплати вчителю 1 класу через майстер-клас.
Директору ліцею винесли догану через майстер-клас із виготовлення пряників на підтримку ЗСУ — що вирішив апеляційний суд
Ілюстративне фото, джерело — patriot.dp.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд скасував наказ про винесення догани директору ліцею, пов’язаної з майстер-класом із виготовлення пряників на підтримку ЗСУ.

Суд, розглядаючи справу №686/13321/24, визнав протиправним і скасував наказ Департаменту освіти та науки міської ради про притягнення до дисциплінарної відповідальності директора ліцею, стягнув на його користь 3 000 грн моральної шкоди, а також 12 044 грн судових витрат.

Обставини справи:

Директор Ліцею №13 Хмельницької міської ради звернувся до місцевого суду після того, як комісія департаменту освіти за результатами перевірки звернення громадянки на діяльність навчального закладу наклала на нього дисциплінарне стягнення у вигляді догани. Причина – неналежне виконання посадових обов`язків.

Стягнення незаконне і за надуманими звинуваченнями, вважає керівник ліцею. Суду пояснив, що йому у провину поставили порушення освітнього процесу, недотримання вимог Санітарного регламенту для закладів середньої освіти й порушення порядку обчислення заплати вчителю 1 класу через майстер-клас із виготовлення пряників на підтримку ЗСУ.

Його провели під час інтегрованого уроку за ініціативою батьків першокласників. Для цього був укладений договір разової оренди приміщення з підприємцем, який орендує частину приміщення ліцею. ФОП продає солодощі та іграшки, проте його орендодавець – управління міської ради й умови договору оренди не передбачають узгодження асортименту товарів з адміністрацією навчального закладу та й доказів реалізації заборонених товарів учням немає. Директор додав, що обмеження Санітарного регламенту для закладів середньої освіти щодо реалізації товарів стосуються шкільних буфетів та торгівельних апаратів.

Він також відкинув звинувачення щодо порушень в оплаті праці вчителя першокласників, зауваживши на змінах у розкладі уроків для уникнення накладень, які не врахувала комісія департаменту.

Тому просив суд визнати протиправним і скасувати наказ департаменту про притягнення його до дисциплінарної відповідальності, стягнути на його користь 5 000 грн моральної шкоди й судові витрати.

Хмельницький міськрайонний суд у задоволенні позову й заяви відмовив. Керівник навчального закладу оскаржив судові рішення до апеляційного суду з проханням їх скасувати та задовольнити його вимоги.

Колегія суддів Хмельницького апеляційного суду звернула увагу, що для правомірного накладення дисциплінарного стягнення роботодавцем має бути сукупність таких умов: порушення повинно стосуватися лише тих обов`язків, які є складовими трудової функції працівника чи випливають з правил внутрішнього трудового розпорядку; невиконання чи неналежне виконання працівником трудових обов`язків має бути винним, скоєним без поважних причин умисно або з необережності.

На думку апеляційного суду, проведення такого майстер-класу не суперечить вимогам Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та узгоджується з Указом Президента України про затвердження Стратегії національно-патріотичного виховання й відповідними місцевими програмами та планами заходів щодо її реалізації.

Щодо порушення Санітарного регламенту – зауважила, що обов`язки керівника комунального закладу загальної середньої освіти щодо організації харчування учнів, передбачені посадовою інструкцією, не стосуються реалізації продовольчих товарів підприємцем за договором оренди. До того ж договір не передбачає узгодження асортименту з адміністрацією ліцею й у матеріалах справи немає доказів продажу учням заборонених солодощів, снеків чи іграшок.

Факт порушення директором порядку обчислення заробітної плати вчительці ліцею через недотримання розкладу уроків також не знайшов свого підтвердження, зазначив Хмельницький апеляційний суд.

Відтак апеляційний суд частково задовольнив апеляційну скаргу керівника ліцею: погодився з його доводами, що наказ департаменту освіти та науки слід визнати протиправним і скасувати його, але суму моральної шкоди вирішив стягнути меншу від заявленої – 3000 грн. Також задовольнив прохання про стягнення з департаменту 12044 грн судових витрат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд ЗСУ Хмельницький апеляція апеляційні суди школа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають тимчасове звільнення від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

Верховна Рада внесе зміни до Податкового кодексу щодо стимулювання благодійництва

Платникам податку на прибуток підприємств дозволять не включати до оподатковуваного прибутку благодійну допомогу до 8%

В Україні перейменують 103 суди в рамках декомунізації – Южненський суд стане Південнівським, Калінінський – Калинівським, а Краснолуцький – Хрустальним

Комітет з правової політики завершив роботу над законопроектом про перейменування судів, і рекомендував прийняти його в цілому як закон.

Місія МВФ 20 лютого починає перевірку виконання Україною реформ — чому вимоги МВФ змінити КПК та створити новий спецсуд викликають запитання

Серед необхідних реформ МВФ вказав Україні на прийняття законів про створення нового вищого адміністративного суду та скасування «автоматичного» закриття кримінальних справ у зв’язку зі спливом строків досудового розслідування – але обидві реформи зустрічаються з критикою.

Головою Вищої ради правосуддя вдруге обраний Григорій Усик – вибори пройшли без вибору

Григорій Усик був єдиним і безальтернативним кандидатом на посаду голови Ради правосуддя, а його колег закликали «підійти до питання з державницьких позицій».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду