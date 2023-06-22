Кримчанка готує сухпайки для окупантів та збирає для них гроші на спорядження: їй повідомлено про підозру

Жителька Сімферополя підозрюється у пособництві державі-агресору.

Фото: gp.gov.ua

Жителька тимчасового окупованого Сімферополя підозрюється у пособництві державі-агресору. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, громадянка України у квітні 2022 року налагодила виготовлення харчових продуктів довготривалого терміну зберігання для передачі підрозділам держави-агресора, які ведуть бойові дії проти ЗСУ.

Також жінка створила в одній із соцмереж групу з 4500 учасниками, у якій систематично розміщує дописи щодо збору військового спорядження, медикаментів, предметів побуту для передачі російським військовим.

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