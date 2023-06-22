Крымчанка готовит сухпайки для оккупантов и собирает для них деньги на снаряжение: ей сообщено о подозрении

Жительница Симферополя подозревается в пособничестве государству-агрессору.

Фото: gp.gov.ua

Жительница временного оккупированного Симферополя подозревается в пособничестве государству-агрессору. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, гражданка Украины в апреле 2022 года наладила изготовление пищевых продуктов длительного срока хранения для передачи подразделениям государства-агрессора, ведущим боевые действия против ВСУ.

Также женщина создала в одной из соцсетей группу с 4500 участниками, в которой систематически размещает посты касательно сбора военного снаряжения, медикаментов, предметов быта для передачи российским военным.

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