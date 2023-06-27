Нацкомісія підвищила максимальні тарифи на електроенергію для бізнесу майже вдвічі

Регулятор встановив нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу.

Фото: tek.energy

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові граничні ціни на електроенергію для бізнесу. Про це повідомляє Forbes.

Так, з 00:00 до 7:00 та з 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросла на 50% – з 2000 до 3000 грн/МВт-год.



Для денних годин з 7:00 до 19:00 граничні ціни підвищені на 25% – з 4000 до 5000 грн/МВт-год.



Для вечірнього піку споживання електроенергії, з 19:00 до 23:00, Нацкомісія підвищила ціни на 80% – з 4000 до 7200 грн/МВт-год.

Нові ціни почнуть діяти з 30 червня.

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