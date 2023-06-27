Нацкомиссия повысила максимальные тарифы на электроэнергию для бизнеса почти вдвое

Регулятор установил новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса.

Фото: tek.energy

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг установила новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Об этом сообщает Forbes.

Так, с 00:00 до 7:00 и с 23:00 до 00:00 верхний предел цены на электроэнергию для бизнеса вырос на 50% – с 2000 до 3000 грн/МВт-час.



Для дневных часов с 7:00 до 19:00 предельные цены повышены на 25% – с 4000 до 5000 грн/мВт-час.



Для вечернего пика потребление электроэнергии с 19:00 до 23:00 Нацкомиссия повысила цены на 80% – с 4000 до 7200 грн/МВт-час.



Новые цены начнут действовать с 30 июня.

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