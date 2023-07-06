На Харківщині відновлять правосуддя три районних суди

Йдеться про Золочівський, Печенізький та Шевченківський районні суди.

Фото: ДСА

Голова Державної судової адміністрації України Олексій Сальніков сьогодні, 6 липня, перебуває з робочою поїздкою на Харківщині. Метою поїздки є ознайомлення з відновлювальними роботами, які проводяться в трьох районних судах регіону, це: Золочівський, Печенізький та Шевченківський районні суди. Про це повідомляє ДСА.

"Ці суди мають різні ступені пошкоджень, але вони не критичні й зараз активно ліквідовуються будівельними бригадами за організаційного та фінансового забезпечення Територіального управління ДСА України у Харківській області. З огляду на темпи проведення ремонтних робіт – вже найближчим часом ми зможемо говорити про повноцінне відновлення правосуддя в цих судах. Тим паче, що більшість державних органів влади на цих територіях вже відновили свою роботу", - сказав Олексій Сальніков.

Щодо власне судів, то, як зазначає Голова ДСА України, внаслідок ворожих обстрілів російською федерацією Золочівської територіальної громади вибуховою хвилею було незначно пошкоджений фасад будівлі суду без порушення її цілісності. Комп’ютерне та офісне обладнання при цьому не постраждало.

Будівля Печенізького районного суду пошкоджень майже не зазнала, але не працювала у зв'язку зі зміною підсудності з 8 березня 2022 року. У суді було відремонтовано систему відеоконференцзв'язку та замінено вікна.

Сальніков звертає увагу на те, що ні Золочівська, ні Печенізька територіальні громади в окупації не перебували, але з огляду на близькість кордону з російською федерацією зараз належать до територій можливих бойових дій.

Щодо Шевченківського районного суду, то внаслідок ворожих обстрілів вибуховою хвилею пошкоджено двері будівлі суду та частково пошкоджені внутрішні приміщення будівлі суду. Зовні цілісність будівлі не пошкоджена, але для відновлення правосуддя Шевченківського районного суду необхідно забезпечити суд офісною та комп'ютерною технікою, офісними меблями та провести роботу з відновлення структурованої кабельної системи та відеоспостереження, які були втрачені та пошкоджені в період перебування в окупації.

"Шевченківський районний суд зараз потребує чи не найбільше фінансів для відновлення роботи. Тільки на проведення відновлювальних першочергових ремонтних робіт потрібно щонайменше 500 тисяч гривень, а на придбання комп’ютерного, офісного та мережевого обладнання ще 350 тисяч", - каже Сальніков.

Сальніков звертає увагу на те, що ні Золочівська, ні Печенізька територіальні громади в окупації не перебували, але з огляду на близькість кордону з російською федерацією зараз належать до територій можливих бойових дій.

Щодо Шевченківського районного суду, то внаслідок ворожих обстрілів вибуховою хвилею пошкоджено двері будівлі суду та частково пошкоджені внутрішні приміщення будівлі суду. Зовні цілісність будівлі не пошкоджена, але для відновлення правосуддя Шевченківського районного суду необхідно забезпечити суд офісною та комп'ютерною технікою, офісними меблями та провести роботу з відновлення структурованої кабельної системи та відеоспостереження, які були втрачені та пошкоджені в період перебування в окупації.

"Шевченківський районний суд зараз потребує чи не найбільше фінансів для відновлення роботи. Тільки на проведення відновлювальних першочергових ремонтних робіт потрібно щонайменше 500 тисяч гривень, а на придбання комп’ютерного, офісного та мережевого обладнання ще 350 тисяч", - каже Олексій Сальніков.

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