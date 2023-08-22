Стало відомо, скільки українців змінили своє ім’я протягом І півріччя 2023 року

У Мін’юсті назвали кількість громадян, які змінили своє ім’я за 6 місяців цього року.

Міністерство юстиції України нагадало, що зміна імені – це право кожної людини. Протягом І півріччя 2023 року цим правом скористались 4049 українців. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

У Мінюсті уточнили, що е була зміна як власного імені, так і по батькові та прізвища.

«При цьому до переліку не враховано тих, хто змінив прізвище при державній реєстрації шлюбу.

Загалом же тенденція щодо зміни імені зменшується, з огляду на відповідні показники за останні декілька років. Якщо у 2002 році спостерігався справжній «бум» на зміну імені – відповідних актових записів було складено 30 054, то у 2021 таких було 15 862», - сказано у повідомленні.

У відомстві також нагадали, що протягом 2022 року можливістю змінити ім'я громадяни в Україні скористались 6 753 рази.

Раніше ми писали, що 16-річна киянка змінила «по батькові» на «по матері».

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