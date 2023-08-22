Стало известно, сколько украинцев изменили свое имя в I полугодии 2023 года

В Минюсте назвали количество граждан, которые сменили свое имя за 6 месяцев этого года.

Министерство юстиции Украины напомнило, что смена имени – это право каждого человека. За I полугодие 2023 года этим правом воспользовались 4049 украинцев. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

В Минюсте уточнили, что было изменение как собственного имени, так и отчества и фамилии.

«При этом в перечень не учтены те, кто сменил фамилию при государственной регистрации брака.

В целом же тенденция изменения имени уменьшается, учитывая соответствующие показатели за последние несколько лет. Если в 2002 году наблюдался настоящий «бум» на смену имени – соответствующих актовых записей было составлено 30 054, то в 2021 таковых было 15 862», - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что в течение 2022 года возможностью изменить имя граждане в Украине воспользовались 6 753 раза.

Ранее сообщалось, что 16-летняя киевлянка сменила «отчество» на «по матери».

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